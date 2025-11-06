Prognoza ceny BlockBuddies (BLBD) (USD)

Sprawdź prognozy cen BlockBuddies na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość BLBD w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę BlockBuddies % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.0002 $0.0002 $0.0002 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny BlockBuddies na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny BlockBuddies (BLBD) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy BlockBuddies może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.0002. Prognoza ceny BlockBuddies (BLBD) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy BlockBuddies może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.00021. Prognoza ceny BlockBuddies (BLBD) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BLBD na 2027 rok wyniesie $ 0.000220 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny BlockBuddies (BLBD) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BLBD na 2028 rok wyniesie $ 0.000231 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny BlockBuddies (BLBD) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BLBD w 2029 roku wyniesie $ 0.000243 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny BlockBuddies (BLBD) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BLBD w 2030 roku wyniesie $ 0.000255 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny BlockBuddies (BLBD) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena BlockBuddies może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000415. Prognoza ceny BlockBuddies (BLBD) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena BlockBuddies może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000677. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.0002 0.00%

2026 $ 0.00021 5.00%

2027 $ 0.000220 10.25%

2028 $ 0.000231 15.76%

2029 $ 0.000243 21.55%

2030 $ 0.000255 27.63%

2031 $ 0.000268 34.01%

2032 $ 0.000281 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.000295 47.75%

2034 $ 0.000310 55.13%

2035 $ 0.000325 62.89%

2036 $ 0.000342 71.03%

2037 $ 0.000359 79.59%

2038 $ 0.000377 88.56%

2039 $ 0.000395 97.99%

2040 $ 0.000415 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny BlockBuddies na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.0002 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000200 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000200 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000200 0.41% Prognoza ceny BlockBuddies (BLBD) na dziś Przewidywana cena dla BLBD w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.0002 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny BlockBuddies (BLBD) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny BLBD z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000200 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa BlockBuddies (BLBD) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla BLBD, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000200 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa BlockBuddies (BLBD) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena BLBD wynosi $0.000200 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen BlockBuddies Aktualna cena $ 0.0002$ 0.0002 $ 0.0002 Zmiana ceny (24H) 0.00% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 4.01$ 4.01 $ 4.01 Wolumen (24H) +4.01% Najnowsza cena BLBD to $ 0.0002. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 4.01. Ponadto BLBD ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę BLBD

Historyczna cena BlockBuddies Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami BlockBuddies, cena BlockBuddies wynosi 0.0002USD. Podaż w obiegu BlockBuddies (BLBD) wynosi 0.00 BLBD , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 0.0002 $ 0.0002

7 D -0.15% $ -0.000036 $ 0.000295 $ 0.000090

30 Dni -0.75% $ -0.000600 $ 0.0015 $ 0.000090 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin BlockBuddies zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs BlockBuddies osiągnął maksimum na poziomie $0.000295 i minimum na poziomie $0.000090 . Zanotowano zmianę ceny o -0.15% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał BLBD do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana BlockBuddies o -0.75% , co odpowiada około $-0.000600 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny BLBD. Sprawdź pełną historię cen BlockBuddies, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen BLBD

Jak działa moduł przewidywania ceny BlockBuddies (BLBD)? Moduł predykcji ceny BlockBuddies to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu BLBD. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania BlockBuddies na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów BLBD, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę BlockBuddies. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość BLBD. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę BLBD, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał BlockBuddies.

Dlaczego prognoaza ceny BLBD jest ważna?

Prognozy cen BLBD są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w BLBD? Według Twoich prognoz BLBD osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny BLBD na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny BlockBuddies (BLBD), przewidywana cena BLBD osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 BLBD w 2026 roku? Cena 1 BlockBuddies (BLBD) wynosi dziś $0.0002 . Według powyższego modułu prognoz BLBD wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena BLBD w 2027 roku? BlockBuddies (BLBD) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 BLBD do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa BLBD w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, BlockBuddies (BLBD) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa BLBD w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, BlockBuddies (BLBD) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 BLBD w 2030 roku? Cena 1 BlockBuddies (BLBD) wynosi dziś $0.0002 . Według powyższego modułu prognoz BLBD wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny BLBD na 2040 rok? BlockBuddies (BLBD) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 BLBD do 2040 roku.