Aktualna cena BlockBuddies to 0.0002 USD. Śledź aktualizacje cen BLBD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BLBD łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 BLBD do USD:

0.00%1D
BlockBuddies (BLBD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:12:28 (UTC+8)

Informacje o cenie BlockBuddies (BLBD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

0.00%

0.00%

-15.58%

-15.58%

Aktualna cena BlockBuddies (BLBD) wynosi $ 0.0002. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BLBD wahał się między $ 0.0002 a $ 0.0002, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BLBD w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BLBD zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o -15.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BlockBuddies (BLBD)

$ 200.00K
$ 200.00K$ 200.00K

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa BlockBuddies wynosi --, przy $ 0.00 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BLBD w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 200.00K.

Historia ceny BlockBuddies (BLBD) – USD

Śledź zmiany ceny BlockBuddies dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 00.00%
30 Dni$ -0.0006-75.00%
60 dni$ -0.1248-99.84%
90 dni$ -0.1248-99.84%
Dzisiejsza zmiana ceny BlockBuddies

DziśBLBD odnotował zmianę $ 0 (0.00%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny BlockBuddies

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0006 (-75.00%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny BlockBuddies

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BLBD o $ -0.1248(-99.84%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny BlockBuddies

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.1248 (-99.84%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe BlockBuddies (BLBD)?

Sprawdź teraz stronę historii cen BlockBuddies.

Co to jest BlockBuddies (BLBD)

BlockBuddies is a Web3-powered drop puzzle game where players match and clear adorable monster blocks across hundreds of vibrant stages. Combined with character-driven storytelling and sustainable tokenomics, it's a new kind of crypto gaming experience.

BlockBuddies jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w BlockBuddies. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BLBD, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące BlockBuddies na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno BlockBuddies będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny BlockBuddies (w USD)

Jaka będzie wartość BlockBuddies (BLBD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BlockBuddies (BLBD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BlockBuddies.

Sprawdź teraz prognozę ceny BlockBuddies!

Tokenomika BlockBuddies (BLBD)

Zrozumienie tokenomiki BlockBuddies (BLBD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BLBDjuż teraz!

Jak kupić BlockBuddies (BLBD)

Szukasz jak kupić BlockBuddies? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić BlockBuddies na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

BLBD na lokalne waluty

Zasoby BlockBuddies

Aby lepiej zrozumieć BlockBuddies, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa BlockBuddies
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące BlockBuddies

Jaka jest dziś wartość BlockBuddies (BLBD)?
Aktualna cena BLBD w USD wynosi 0.0002USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BLBD do USD?
Aktualna cena BLBD w USD wynosi $ 0.0002. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BlockBuddies?
Kapitalizacja rynkowa dla BLBD wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BLBD w obiegu?
W obiegu BLBD znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BLBD?
BLBD osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BLBD?
BLBD zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu BLBD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BLBD wynosi $ 0.00 USD.
Czy w tym roku BLBD pójdzie wyżej?
BLBD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BLBD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:12:28 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

