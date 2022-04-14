Yield Optimizer ETH (YOETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Yield Optimizer ETH (YOETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Yield Optimizer ETH (YOETH) Informatie Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi's trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. Officiële website: https://yo.xyz Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/165iZYiV5AnsYlg44VFCzjDhMAEKWTejU/view?usp=sharing

Yield Optimizer ETH (YOETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Yield Optimizer ETH (YOETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 43.46M $ 43.46M $ 43.46M Totale voorraad: $ 9.78K $ 9.78K $ 9.78K Circulerende voorraad: $ 9.78K $ 9.78K $ 9.78K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 43.46M $ 43.46M $ 43.46M Hoogste ooit: $ 5,243.37 $ 5,243.37 $ 5,243.37 Laagste ooit: $ 62.59 $ 62.59 $ 62.59 Huidige prijs: $ 4,443.62 $ 4,443.62 $ 4,443.62 Meer informatie over Yield Optimizer ETH (YOETH) prijs

Yield Optimizer ETH (YOETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Yield Optimizer ETH (YOETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YOETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YOETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YOETH begrijpt, kun je de live prijs van YOETH token verkennen!

Prijsvoorspelling van YOETH Wil je weten waar je YOETH naartoe gaat? Onze YOETH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van YOETH token!

