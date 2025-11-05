XVGBASE (XVGBASE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.79% Prijswijziging (1D) -16.13% Prijswijziging (7D) -19.13% Prijswijziging (7D) -19.13%

XVGBASE (XVGBASE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er XVGBASE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XVGBASE hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XVGBASE met +0.79% veranderd in het afgelopen uur, -16.13% in de afgelopen 24 uur en -19.13% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

XVGBASE (XVGBASE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 439.53K$ 439.53K $ 439.53K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 439.53K$ 439.53K $ 439.53K Circulerende voorraad 9.95B 9.95B 9.95B Totale voorraad 9,948,999,999.41134 9,948,999,999.41134 9,948,999,999.41134

De huidige marktkapitalisatie van XVGBASE is $ 439.53K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XVGBASE is 9.95B, met een totale voorraad van 9948999999.41134. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 439.53K.