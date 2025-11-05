BeursDEX+
De live USDu prijs vandaag is 0.999419 USD. Volg realtime USDU naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de USDU prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over USDU

USDU Prijsinformatie

Wat is USDU

USDU whitepaper

USDU officiële website

USDU tokenomie

USDU Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

USDu logo

USDu Prijs (USDU)

Niet genoteerd

1 USDU naar USD live prijs:

$0.999418
$0.999418$0.999418
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
USDu (USDU) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:03:38 (UTC+8)

USDu (USDU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.998186
$ 0.998186$ 0.998186
24u laag
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24u hoog

$ 0.998186
$ 0.998186$ 0.998186

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

$ 0.987204
$ 0.987204$ 0.987204

-0.00%

+0.01%

-0.01%

-0.01%

USDu (USDU) real-time prijs is $0.999419. De afgelopen 24 uur werd er USDU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.998186 en een hoogtepunt van $ 1.0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USDU hoogste prijs aller tijden is $ 1.018, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.987204 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USDU met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, +0.01% in de afgelopen 24 uur en -0.01% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

USDu (USDU) Marktinformatie

$ 22.35M
$ 22.35M$ 22.35M

--
----

$ 22.35M
$ 22.35M$ 22.35M

22.36M
22.36M 22.36M

22,360,994.444382
22,360,994.444382 22,360,994.444382

De huidige marktkapitalisatie van USDu is $ 22.35M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USDU is 22.36M, met een totale voorraad van 22360994.444382. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 22.35M.

USDu (USDU) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van USDu naar USD $ +0.00011089.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van USDu naar USD $ -0.0002518535.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van USDu naar USD $ -0.0006087461.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van USDu naar USD $ -0.0005516576414675.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00011089+0.01%
30 dagen$ -0.0002518535-0.02%
60 dagen$ -0.0006087461-0.06%
90 dagen$ -0.0005516576414675-0.05%

Wat is USDu (USDU)?

USDu is a yield bearing stablecoin that tracks the value of one U.S. dollar. Issued by Unitas Labs under the SPL standard, each token is fully backed by cash and short-duration U.S. Treasury instruments custodied with regulated institutions. On-chain proof-of-reserves data allows anyone to verify collateral levels in real time. The project enables compliant minting and redemption for KYC-verified counterparties, while circulating USDu can move freely across wallets, exchanges, and DeFi applications on Solana as a dollar-denominated settlement asset.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

USDu (USDU) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

USDu Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal USDu (USDU) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je USDu (USDU) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor USDu te bekijken.

Bekijk nu de USDu prijsvoorspelling !

USDU naar lokale valuta's

USDu (USDU) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van USDu (USDU) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van USDU token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over USDu (USDU)

Hoeveel is USDu (USDU) vandaag waard?
De live USDU prijs in USD is 0.999419 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige USDU naar USD prijs?
De huidige prijs van USDU naar USD is $ 0.999419. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van USDu?
De marktkapitalisatie van USDU is $ 22.35M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van USDU?
De circulerende voorraad van USDU is 22.36M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van USDU?
USDU bereikte een ATH-prijs van 1.018 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van USDU?
USDU zag een ATL-prijs van 0.987204 USD.
Wat is het handelsvolume van USDU?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van USDU is -- USD.
Zal USDU dit jaar hoger gaan?
USDU kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de USDU prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:03:38 (UTC+8)

USDu (USDU) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

