USDu (USDU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.998186 24u hoog $ 1.0 Hoogste prijs ooit $ 1.018 Laagste prijs $ 0.987204 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) +0.01% Prijswijziging (7D) -0.01%

USDu (USDU) real-time prijs is $0.999419. De afgelopen 24 uur werd er USDU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.998186 en een hoogtepunt van $ 1.0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USDU hoogste prijs aller tijden is $ 1.018, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.987204 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USDU met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, +0.01% in de afgelopen 24 uur en -0.01% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

USDu (USDU) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 22.35M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 22.35M Circulerende voorraad 22.36M Totale voorraad 22,360,994.444382

De huidige marktkapitalisatie van USDu is $ 22.35M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USDU is 22.36M, met een totale voorraad van 22360994.444382. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 22.35M.