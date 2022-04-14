USDT0 (USDT0) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in USDT0 (USDT0), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

USDT0 (USDT0) Informatie USDT0 ensures fast, secure, and cost-efficient cross-chain transfers all while maintaining a strict 1:1 backing with USDT. Officiële website: https://usdt0.to/ Whitepaper: https://docs.usdt0.to/

USDT0 (USDT0) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor USDT0 (USDT0), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.24B Totale voorraad: $ 3.24B Circulerende voorraad: $ 3.24B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.24B Hoogste ooit: $ 1.052 Laagste ooit: $ 0.975737 Huidige prijs: $ 1.001

USDT0 (USDT0) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van USDT0 (USDT0) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USDT0 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USDT0 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USDT0 begrijpt, kun je de live prijs van USDT0 token verkennen!

