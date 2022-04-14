USDa (USDA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in USDa (USDA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

USDa (USDA) Informatie
Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community.
Officiële website: https://www.avalonfinance.xyz/

USDa (USDA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor USDa (USDA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 193.98M $ 193.98M $ 193.98M Totale voorraad: $ 195.70M $ 195.70M $ 195.70M Circulerende voorraad: $ 195.70M $ 195.70M $ 195.70M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 193.98M $ 193.98M $ 193.98M Hoogste ooit: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 Laagste ooit: $ 0.737813 $ 0.737813 $ 0.737813 Huidige prijs: $ 0.991224 $ 0.991224 $ 0.991224 Meer informatie over USDa (USDA) prijs

USDa (USDA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van USDa (USDA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USDA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USDA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USDA begrijpt, kun je de live prijs van USDA token verkennen!

Prijsvoorspelling van USDA Wil je weten waar je USDA naartoe gaat? Onze USDA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van USDA token!

