TriasLab (TRIAS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.626567 $ 0.626567 $ 0.626567 24u laag $ 0.717171 $ 0.717171 $ 0.717171 24u hoog 24u laag $ 0.626567$ 0.626567 $ 0.626567 24u hoog $ 0.717171$ 0.717171 $ 0.717171 Hoogste prijs ooit $ 31.7$ 31.7 $ 31.7 Laagste prijs $ 0.503927$ 0.503927 $ 0.503927 Prijswijziging (1u) -0.15% Prijswijziging (1D) -1.92% Prijswijziging (7D) +5.62% Prijswijziging (7D) +5.62%

TriasLab (TRIAS) real-time prijs is $0.687957. De afgelopen 24 uur werd er TRIAS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.626567 en een hoogtepunt van $ 0.717171, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TRIAS hoogste prijs aller tijden is $ 31.7, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.503927 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TRIAS met -0.15% veranderd in het afgelopen uur, -1.92% in de afgelopen 24 uur en +5.62% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TriasLab (TRIAS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.88M$ 6.88M $ 6.88M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.88M$ 6.88M $ 6.88M Circulerende voorraad 10.00M 10.00M 10.00M Totale voorraad 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van TriasLab is $ 6.88M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TRIAS is 10.00M, met een totale voorraad van 10000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.88M.