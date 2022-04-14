Tokenomy (TEN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tokenomy (TEN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tokenomy (TEN) Informatie Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation. The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users. Starting as a token exchange, Tokenomy's goal is to become a one-stop platform providing both tokenization and liquidity. The goal is to offer a global token market access on one hand, and the ability for anyone, from small entrepreneurs to large enterprise businesses, to issue proprietary tokens and plug themselves into crypto liquidity pool for reliable and easy crowdfunding on the other. Tokenomy aims to provide a token exchange first, and tokenization platform later which solves the aforementioned issues of token sales, allowing anyone to tokenize their services and products and conduct a crowdfunding. By having a shared login with Bitcoin.co.id, which has over 900,000 users, Tokenomy instantly has access to a huge user pool. Officiële website: https://www.tokenomy.com/ Whitepaper: https://www.tokenomy.com/whitepaper/TOKENOMY_WHITEPAPER_en.pdf

Tokenomy (TEN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tokenomy (TEN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 971.54K $ 971.54K $ 971.54K Totale voorraad: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Circulerende voorraad: $ 115.50M $ 115.50M $ 115.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Hoogste ooit: $ 0.545269 $ 0.545269 $ 0.545269 Laagste ooit: $ 0.00141995 $ 0.00141995 $ 0.00141995 Huidige prijs: $ 0.00841182 $ 0.00841182 $ 0.00841182 Meer informatie over Tokenomy (TEN) prijs

Tokenomy (TEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tokenomy (TEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TEN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TEN begrijpt, kun je de live prijs van TEN token verkennen!

Prijsvoorspelling van TEN Wil je weten waar je TEN naartoe gaat? Onze TEN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TEN token!

