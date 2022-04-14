Thought (THT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Thought (THT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Thought (THT) Informatie Thought is changing the way the world creates, processes, regurgitates, interprets and even discards information through a combination of data analytics and artificial intelligence. The system has been developed to work with the Nuance application as well as hybrid data systems. The platform has also been programmed to fuse in and work and interact with the Thought Fabric system. Thought is changing the way the world creates, processes, regurgitates, interprets and even discards information through a combination of data analytics and artificial intelligence. The system has been developed to work with the Nuance application as well as hybrid data systems. The platform has also been programmed to fuse in and work and interact with the Thought Fabric system. Officiële website: https://thought.live/ Whitepaper: https://thought.live/assets/thought-white-paper.pdf Koop nu THT!

Thought (THT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Thought (THT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.31M $ 18.31M $ 18.31M Totale voorraad: $ 1.58B $ 1.58B $ 1.58B Circulerende voorraad: $ 542.20M $ 542.20M $ 542.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 53.30M $ 53.30M $ 53.30M Hoogste ooit: $ 0.1552 $ 0.1552 $ 0.1552 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.03377228 $ 0.03377228 $ 0.03377228 Meer informatie over Thought (THT) prijs

Thought (THT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Thought (THT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal THT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel THT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van THT begrijpt, kun je de live prijs van THT token verkennen!

Prijsvoorspelling van THT Wil je weten waar je THT naartoe gaat? Onze THT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van THT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!