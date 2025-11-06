The Omnipotence (OMN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00145452$ 0.00145452 $ 0.00145452 Laagste prijs $ 0.00000697$ 0.00000697 $ 0.00000697 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -15.52% Prijswijziging (7D) -15.52%

The Omnipotence (OMN) real-time prijs is $0.00000745. De afgelopen 24 uur werd er OMN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De OMN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00145452, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000697 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is OMN met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -15.52% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

The Omnipotence (OMN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.45K$ 7.45K $ 7.45K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 7.45K$ 7.45K $ 7.45K Circulerende voorraad 999.64M 999.64M 999.64M Totale voorraad 999,638,552.198944 999,638,552.198944 999,638,552.198944

De huidige marktkapitalisatie van The Omnipotence is $ 7.45K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van OMN is 999.64M, met een totale voorraad van 999638552.198944. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.45K.