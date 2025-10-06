BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live UCN prijs vandaag is 1472.32 USD. Volg realtime UCN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de UCN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live UCN prijs vandaag is 1472.32 USD. Volg realtime UCN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de UCN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over UCN

UCN Prijsinformatie

Wat is UCN

UCN whitepaper

UCN officiële website

UCN tokenomie

UCN Prijsvoorspelling

UCN Geschiedenis

UCN koopgids

UCN-naar-Fiat valutaconversie

UCN spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

UCN logo

UCN koers(UCN)

1 UCN naar USD live prijs:

$1,472.32
$1,472.32$1,472.32
+0.49%1D
USD
UCN (UCN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:00:30 (UTC+8)

UCN (UCN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1,462.5
$ 1,462.5$ 1,462.5
24u laag
$ 1,474.34
$ 1,474.34$ 1,474.34
24u hoog

$ 1,462.5
$ 1,462.5$ 1,462.5

$ 1,474.34
$ 1,474.34$ 1,474.34

--
----

--
----

-0.13%

+0.49%

+2.79%

+2.79%

UCN (UCN) real-time prijs is $ 1,472.32. De afgelopen 24 uur werd er UCN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1,462.5 en een hoogtepunt van $ 1,474.34, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UCN hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UCN met -0.13% veranderd in het afgelopen uur, +0.49% in de afgelopen 24 uur en +2.79% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

UCN (UCN) Marktinformatie

--
----

$ 6.18M
$ 6.18M$ 6.18M

$ 147.23M
$ 147.23M$ 147.23M

--
----

100,000
100,000 100,000

UCHAIN

De huidige marktkapitalisatie van UCN is --, met een handelsvolume van $ 6.18M in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UCN is --, met een totale voorraad van 100000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 147.23M.

UCN (UCN) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van UCN prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +7.1792+0.49%
30 dagen$ +166.86+12.78%
60 dagen$ +872.32+145.38%
90 dagen$ +872.32+145.38%
UCN prijswijziging vandaag

UCN registreerde vandaag een verandering van $ +7.1792 (+0.49%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

UCN 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +166.86 (+12.78%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

UCN 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,UCN zien we een verandering van $ +872.32 (+145.38%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

UCN 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +872.32 (+145.38%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van UCN (UCN) bekijken?

Bekijk nu de UCNprijsgeschiedenispagina.

Wat is UCN (UCN)?

UCHAIN is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the UCN coin. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, its own marketplaces and more. Uchain's mission is to create a flawless cryptocurrency product to transform the way people interact with cryptocurrency around the world and provide them with instant cross-border payments in crypto.

UCN is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeUCN investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van UCN staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over UCN lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je UCN aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

UCN Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal UCN (UCN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je UCN (UCN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor UCN te bekijken.

Bekijk nu de UCN prijsvoorspelling !

UCN (UCN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van UCN (UCN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van UCN token !

Hoe koop je UCN (UCN)?

Op zoek naar Hoe koop je UCN? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt UCN gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

UCN naar lokale valuta's

1 UCN(UCN) naar VND
38,744,100.8
1 UCN(UCN) naar AUD
A$2,267.3728
1 UCN(UCN) naar GBP
1,118.9632
1 UCN(UCN) naar EUR
1,280.9184
1 UCN(UCN) naar USD
$1,472.32
1 UCN(UCN) naar MYR
RM6,169.0208
1 UCN(UCN) naar TRY
61,984.672
1 UCN(UCN) naar JPY
¥225,264.96
1 UCN(UCN) naar ARS
ARS$2,146,230.3104
1 UCN(UCN) naar RUB
119,611.2768
1 UCN(UCN) naar INR
130,491.7216
1 UCN(UCN) naar IDR
Rp24,538,656.8512
1 UCN(UCN) naar PHP
86,675.4784
1 UCN(UCN) naar EGP
￡E.69,758.5216
1 UCN(UCN) naar BRL
R$7,935.8048
1 UCN(UCN) naar CAD
C$2,075.9712
1 UCN(UCN) naar BDT
179,475.808
1 UCN(UCN) naar NGN
2,124,557.76
1 UCN(UCN) naar COP
$5,684,627.52
1 UCN(UCN) naar ZAR
R.25,736.1536
1 UCN(UCN) naar UAH
61,955.2256
1 UCN(UCN) naar TZS
T.Sh.3,617,490.24
1 UCN(UCN) naar VES
Bs328,327.36
1 UCN(UCN) naar CLP
$1,392,814.72
1 UCN(UCN) naar PKR
Rs416,254.3104
1 UCN(UCN) naar KZT
771,642.912
1 UCN(UCN) naar THB
฿47,879.8464
1 UCN(UCN) naar TWD
NT$45,509.4112
1 UCN(UCN) naar AED
د.إ5,403.4144
1 UCN(UCN) naar CHF
Fr1,192.5792
1 UCN(UCN) naar HKD
HK$11,439.9264
1 UCN(UCN) naar AMD
֏563,236.016
1 UCN(UCN) naar MAD
.د.م13,707.2992
1 UCN(UCN) naar MXN
$27,488.2144
1 UCN(UCN) naar SAR
ريال5,521.2
1 UCN(UCN) naar ETB
Br225,191.344
1 UCN(UCN) naar KES
KSh190,209.0208
1 UCN(UCN) naar JOD
د.أ1,043.87488
1 UCN(UCN) naar PLN
5,447.584
1 UCN(UCN) naar RON
лв6,507.6544
1 UCN(UCN) naar SEK
kr14,104.8256
1 UCN(UCN) naar BGN
лв2,502.944
1 UCN(UCN) naar HUF
Ft496,893.2768
1 UCN(UCN) naar CZK
31,213.184
1 UCN(UCN) naar KWD
د.ك452.00224
1 UCN(UCN) naar ILS
4,814.4864
1 UCN(UCN) naar BOB
Bs10,173.7312
1 UCN(UCN) naar AZN
2,502.944
1 UCN(UCN) naar TJS
SM13,574.7904
1 UCN(UCN) naar GEL
4,004.7104
1 UCN(UCN) naar AOA
Kz1,343,344.768
1 UCN(UCN) naar BHD
.د.ب553.59232
1 UCN(UCN) naar BMD
$1,472.32
1 UCN(UCN) naar DKK
kr9,570.08
1 UCN(UCN) naar HNL
L38,780.9088
1 UCN(UCN) naar MUR
67,756.1664
1 UCN(UCN) naar NAD
$25,603.6448
1 UCN(UCN) naar NOK
kr15,032.3872
1 UCN(UCN) naar NZD
$2,606.0064
1 UCN(UCN) naar PAB
B/.1,472.32
1 UCN(UCN) naar PGK
K6,257.36
1 UCN(UCN) naar QAR
ر.ق5,359.2448
1 UCN(UCN) naar RSD
дин.150,279.7024
1 UCN(UCN) naar UZS
soʻm17,527,616.2432
1 UCN(UCN) naar ALL
L123,836.8352
1 UCN(UCN) naar ANG
ƒ2,635.4528
1 UCN(UCN) naar AWG
ƒ2,635.4528
1 UCN(UCN) naar BBD
$2,944.64
1 UCN(UCN) naar BAM
KM2,502.944
1 UCN(UCN) naar BIF
Fr4,341,871.68
1 UCN(UCN) naar BND
$1,914.016
1 UCN(UCN) naar BSD
$1,472.32
1 UCN(UCN) naar JMD
$236,351.5296
1 UCN(UCN) naar KHR
5,912,925.4592
1 UCN(UCN) naar KMF
Fr627,208.32
1 UCN(UCN) naar LAK
32,006,955.8816
1 UCN(UCN) naar LKR
රු448,733.6896
1 UCN(UCN) naar MDL
L25,220.8416
1 UCN(UCN) naar MGA
Ar6,632,065.44
1 UCN(UCN) naar MOP
P11,778.56
1 UCN(UCN) naar MVR
22,673.728
1 UCN(UCN) naar MWK
MK2,556,109.4752
1 UCN(UCN) naar MZN
MT94,154.864
1 UCN(UCN) naar NPR
रु208,863.3152
1 UCN(UCN) naar PYG
10,441,693.44
1 UCN(UCN) naar RWF
Fr2,136,336.32
1 UCN(UCN) naar SBD
$12,117.1936
1 UCN(UCN) naar SCR
19,802.704
1 UCN(UCN) naar SRD
$56,684.32
1 UCN(UCN) naar SVC
$12,882.8
1 UCN(UCN) naar SZL
L25,618.368
1 UCN(UCN) naar TMT
m5,167.8432
1 UCN(UCN) naar TND
د.ت4,325.67616
1 UCN(UCN) naar TTD
$9,982.3296
1 UCN(UCN) naar UGX
Sh5,129,562.88
1 UCN(UCN) naar XAF
Fr840,694.72
1 UCN(UCN) naar XCD
$3,975.264
1 UCN(UCN) naar XOF
Fr840,694.72
1 UCN(UCN) naar XPF
Fr151,648.96
1 UCN(UCN) naar BWP
P19,876.32
1 UCN(UCN) naar BZD
$2,959.3632
1 UCN(UCN) naar CVE
$141,534.1216
1 UCN(UCN) naar DJF
Fr260,600.64
1 UCN(UCN) naar DOP
$94,611.2832
1 UCN(UCN) naar DZD
د.ج192,653.072
1 UCN(UCN) naar FJD
$3,356.8896
1 UCN(UCN) naar GNF
Fr12,801,822.4
1 UCN(UCN) naar GTQ
Q11,277.9712
1 UCN(UCN) naar GYD
$308,009.344
1 UCN(UCN) naar ISK
kr186,984.64

UCN bron

Voor een beter begrip van UCN kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van UCN
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over UCN

Hoeveel is UCN (UCN) vandaag waard?
De live UCN prijs in USD is 1,472.32 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige UCN naar USD prijs?
De huidige prijs van UCN naar USD is $ 1,472.32. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van UCN?
De marktkapitalisatie van UCN is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van UCN?
De circulerende voorraad van UCN is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van UCN?
UCN bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van UCN?
UCN zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van UCN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van UCN is $ 6.18M USD.
Zal UCN dit jaar hoger gaan?
UCN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de UCN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:00:30 (UTC+8)

UCN (UCN) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

UCN-naar-USD calculator

Bedrag

UCN
UCN
USD
USD

1 UCN = 1,472.32 USD

Handel in UCN

UCN/USDT
$1,472.32
$1,472.32$1,472.32
+0.49%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,427.23
$101,427.23$101,427.23

-1.70%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,278.69
$3,278.69$3,278.69

-6.51%

Solana logo

Solana

SOL

$155.00
$155.00$155.00

-4.01%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2320
$1.2320$1.2320

+721.33%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,427.23
$101,427.23$101,427.23

-1.70%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,278.69
$3,278.69$3,278.69

-6.51%

Solana logo

Solana

SOL

$155.00
$155.00$155.00

-4.01%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2138
$2.2138$2.2138

-2.99%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16159
$0.16159$0.16159

-1.42%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4696
$0.4696$0.4696

+839.20%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4696
$0.4696$0.4696

+839.20%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2320
$1.2320$1.2320

+721.33%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.11799
$0.11799$0.11799

+669.16%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000580
$0.000000000580$0.000000000580

+574.41%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2265
$0.2265$0.2265

+245.80%