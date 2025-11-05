BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Taboo prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime TABOO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TABOO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Taboo prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime TABOO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TABOO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over TABOO

TABOO Prijsinformatie

Wat is TABOO

TABOO officiële website

TABOO tokenomie

TABOO Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Taboo logo

Taboo Prijs (TABOO)

Niet genoteerd

1 TABOO naar USD live prijs:

--
----
+2.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Taboo (TABOO) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:57:58 (UTC+8)

Taboo (TABOO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.063936
$ 0.063936$ 0.063936

$ 0
$ 0$ 0

+0.75%

+2.10%

-17.03%

-17.03%

Taboo (TABOO) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er TABOO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TABOO hoogste prijs aller tijden is $ 0.063936, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TABOO met +0.75% veranderd in het afgelopen uur, +2.10% in de afgelopen 24 uur en -17.03% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Taboo (TABOO) Marktinformatie

$ 345.92K
$ 345.92K$ 345.92K

--
----

$ 345.92K
$ 345.92K$ 345.92K

9.78B
9.78B 9.78B

9,782,678,080.0
9,782,678,080.0 9,782,678,080.0

De huidige marktkapitalisatie van Taboo is $ 345.92K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TABOO is 9.78B, met een totale voorraad van 9782678080.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 345.92K.

Taboo (TABOO) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Taboo naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Taboo naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Taboo naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Taboo naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+2.10%
30 dagen$ 0-28.91%
60 dagen$ 0-7.88%
90 dagen$ 0--

Wat is Taboo (TABOO)?

Taboo is an adult NFT & Streaming media project. Specializing in highly, exclusive content. With models, who aren’t strictly porn stars, their content is not like other adult tokens. Their marketplace is cutting-edge, with its creation by the Enjin Coin Marketplace Developers.

From Super Models to Pornstars, TABOO is selectively curating the most exclusive content creator list in existence, providing the highest quality and most exclusive SFW, NSFW to XXX exclusive media from content creators. There is an application process, in which any adult performer who wishes to be on our platform will have to qualify and obtain approval by us first. This selectivity and exclusivity will create a media platform of the utmost quality and soon everyone will understand why Taboo is the best in the industry.

Their NFT Marketplace and media platform will be cross chain, utilizing layer 2 solution protocols with the lowest fees and fastest transactions. An asset bridge to the ERC20 Network, along with Version 1 of the marketplace, to bring ERC721 and ERC1155 compatible NFTs to the Taboo Ecosystem, on the Binance Smart Chain. Their Marketplace will be built on the Plasma Network, targeting networks like Polygon and Harmony and Sol. There will also have a merchandise store where you can buy your favorite goodies. A unique forum will be made, too, with special incentives and rewards for generating traffic.

However, what is the biggest hurdle in the adult industry? Anyone with a camera can create erotic media. Our NFT marketplace tier system aims to create scarcity, in an oversaturated market. The more Taboo Tokens a person holds, the more content they can access, Similar to buying Diamond tier on Patreon. Each tier will grant access to more and more content, with the highest quality and most exclusive content contained at the highest tier for the most discerning of consumers.

Their highest Tier includes private VIP party invites to the Taboo Mansion, industry events, and model meet and greets.

Want a minted NFT of a sexy playboy model in lingerie or a bikini? Access to XXX-rated NFTs? Private live shows+Rated-R videos? VR content? The ability to transfer NFTs seamlessly from various networks onto our marketplace? Or maybe you are a content creator that would like to test out the opportunity to generate passive income rewards?

The answer to all these questions is TABOO.

Buy, sell, interact, create, earn. The $TABOO way.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Taboo (TABOO) hulpbron

Officiële website

Taboo Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Taboo (TABOO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Taboo (TABOO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Taboo te bekijken.

Bekijk nu de Taboo prijsvoorspelling !

TABOO naar lokale valuta's

Taboo (TABOO) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Taboo (TABOO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TABOO token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Taboo (TABOO)

Hoeveel is Taboo (TABOO) vandaag waard?
De live TABOO prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TABOO naar USD prijs?
De huidige prijs van TABOO naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Taboo?
De marktkapitalisatie van TABOO is $ 345.92K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TABOO?
De circulerende voorraad van TABOO is 9.78B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TABOO?
TABOO bereikte een ATH-prijs van 0.063936 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TABOO?
TABOO zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van TABOO?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TABOO is -- USD.
Zal TABOO dit jaar hoger gaan?
TABOO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TABOO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:57:58 (UTC+8)

Taboo (TABOO) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,965.38
$102,965.38$102,965.38

-0.20%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,359.70
$3,359.70$3,359.70

-4.20%

Solana logo

Solana

SOL

$159.11
$159.11$159.11

-1.46%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1036
$1.1036$1.1036

+47.63%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,965.38
$102,965.38$102,965.38

-0.20%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,359.70
$3,359.70$3,359.70

-4.20%

Solana logo

Solana

SOL

$159.11
$159.11$159.11

-1.46%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2656
$2.2656$2.2656

-0.72%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16535
$0.16535$0.16535

+0.86%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03993
$0.03993$0.03993

+59.72%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01291
$0.01291$0.01291

+72.13%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00540
$0.00540$0.00540

-16.92%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2319
$0.2319$0.2319

+363.80%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06000
$0.06000$0.06000

+291.13%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046584
$0.0000000046584$0.0000000046584

+232.69%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2129
$0.2129$0.2129

+225.03%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008981
$0.000008981$0.000008981

+135.28%