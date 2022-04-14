Space ($SPACE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Space ($SPACE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Space ($SPACE) Informatie Space is a meme token on the Solana blockchain inspired by the viral cultural moment tied to the phrase "holding space for the lyrics of Defying Gravity" from the iconic musical Wicked. Rooted in pop culture, Space celebrates the creativity, humor, and community spirit that emerge from shared online experiences. Leveraging Solana's fast and efficient ecosystem, this accessible meme token has captured the imagination of people around the world. With its origins cemented in modern pop culture, Space has grown into a fun, community-driven project that brings people together through a shared love of memes, music, and theater. Officiële website: https://x.com/HoldingSpaceCTO Koop nu $SPACE!

Space ($SPACE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Space ($SPACE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.65K $ 20.65K $ 20.65K Totale voorraad: $ 984.00M $ 984.00M $ 984.00M Circulerende voorraad: $ 984.00M $ 984.00M $ 984.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.65K $ 20.65K $ 20.65K Hoogste ooit: $ 0.00455448 $ 0.00455448 $ 0.00455448 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Space ($SPACE) prijs

Space ($SPACE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Space ($SPACE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $SPACE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $SPACE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $SPACE begrijpt, kun je de live prijs van $SPACE token verkennen!

Prijsvoorspelling van $SPACE Wil je weten waar je $SPACE naartoe gaat? Onze $SPACE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $SPACE token!

