De live sonar prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime S0X naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de S0X prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over S0X

S0X Prijsinformatie

Wat is S0X

S0X whitepaper

S0X officiële website

S0X tokenomie

S0X Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

sonar logo

sonar Prijs (S0X)

Niet genoteerd

1 S0X naar USD live prijs:

--
----
-43.80%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
sonar (S0X) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:45:58 (UTC+8)

sonar (S0X) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-43.88%

-63.28%

-63.28%

sonar (S0X) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er S0X verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De S0X hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is S0X met -- veranderd in het afgelopen uur, -43.88% in de afgelopen 24 uur en -63.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

sonar (S0X) Marktinformatie

$ 11.38K
$ 11.38K$ 11.38K

--
----

$ 12.01K
$ 12.01K$ 12.01K

947.27M
947.27M 947.27M

999,943,975.492971
999,943,975.492971 999,943,975.492971

De huidige marktkapitalisatie van sonar is $ 11.38K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van S0X is 947.27M, met een totale voorraad van 999943975.492971. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 12.01K.

sonar (S0X) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van sonar naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van sonar naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van sonar naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van sonar naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-43.88%
30 dagen$ 0-88.10%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is sonar (S0X)?

SONAR – On-chain Made Simple

SONAR was created with a simple mission: to make on-chain activity accessible and actionable for everyone. Today, the biggest barrier for both new and experienced users is complexity. If you want to scan a wallet, track transactions, analyze token flows, or place trades, you’re forced to jump between multiple dashboards, block explorers, and exchange interfaces. Each tool comes with its own layout, its own language, and often overwhelming amounts of raw data — hashes, codes, and technical noise that discourage adoption.

SONAR changes this completely by offering a chat-based on-chain agent that understands plain English. Instead of struggling with explorers or dozens of tabs, users simply open SONAR and ask questions directly:

“What tokens are inside this wallet?”

“Who are the top holders of this contract?”

“Show me recent inflows and outflows for this address.”

The platform then delivers clear, human-readable answers, removing the need to parse complex data manually. This approach lowers the barrier to entry for newcomers, while also giving advanced traders speed and clarity.

Beyond scanning wallets and contracts, SONAR goes further by enabling direct trading through natural language commands. Users can:

Open longs or shorts on Aster or Hyperliquid.

Place swaps and positions through Jupiter.

Buy and sell meme tokens on Pump.fun.

This creates a unified experience where scanning, analysis, and trading all happen in one place, guided by the simplicity of a chat interface.

SONAR is also integrated with Polymarket, enabling insights into prediction markets, deep analysis, and broader opportunities for users who want more than just wallet data. By connecting across multiple protocols, SONAR becomes not just a tool, but an ecosystem hub for Solana.

Another core part of the vision is governance and utility for token holders. $SONAR will give the community the power to vote on which features roll out next. Instead of a fixed, top-down roadmap, SONAR will be guided by its users. This ensures that development stays aligned with the needs of traders, builders, and the wider community.

In short, SONAR is solving the fragmentation problem in crypto. It removes the noise, replaces explorers with clarity, and brings trading, scanning, and research together under one interface — your own words.

With SONAR, there’s no more bouncing between tabs or drowning in hashes. The future of on-chain interaction is simple, fast, and community-driven.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

sonar (S0X) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

sonar Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal sonar (S0X) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je sonar (S0X) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor sonar te bekijken.

Bekijk nu de sonar prijsvoorspelling !

S0X naar lokale valuta's

sonar (S0X) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van sonar (S0X) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van S0X token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over sonar (S0X)

Hoeveel is sonar (S0X) vandaag waard?
De live S0X prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige S0X naar USD prijs?
De huidige prijs van S0X naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van sonar?
De marktkapitalisatie van S0X is $ 11.38K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van S0X?
De circulerende voorraad van S0X is 947.27M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van S0X?
S0X bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van S0X?
S0X zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van S0X?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van S0X is -- USD.
Zal S0X dit jaar hoger gaan?
S0X kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de S0X prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:45:58 (UTC+8)

sonar (S0X) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

