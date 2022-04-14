SolMail (MAIL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SolMail (MAIL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SolMail (MAIL) Informatie SolMail is a groundbreaking communication protocol that enables users to send and receive mail using only a wallet address. SolMail is a groundbreaking communication protocol that enables users to send and receive mail using only a wallet address. Officiële website: https://solmail.so/ Whitepaper: https://solmail-1.gitbook.io/solmail Koop nu MAIL!

SolMail (MAIL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SolMail (MAIL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Totale voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Circulerende voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Hoogste ooit: $ 0.07829 $ 0.07829 $ 0.07829 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0014932 $ 0.0014932 $ 0.0014932 Meer informatie over SolMail (MAIL) prijs

SolMail (MAIL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SolMail (MAIL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAIL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAIL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAIL begrijpt, kun je de live prijs van MAIL token verkennen!

