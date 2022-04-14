Solana Spaces (STORE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Solana Spaces (STORE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Solana Spaces (STORE) Informatie

Solana Spaces is positioning itself as the ultimate destination for everything physical in the Solana ecosystem. This includes high-quality Solana-branded apparel, hardware wallets, phones, gaming gear, and cutting-edge dePIN devices. It will serve as both a comprehensive online storefront and a series of physical pop-up shops at major events like Accelerate, NFT NYC, Breakpoint, and more. Whether you're looking to rep Solana in style or explore the latest in blockchain-connected hardware, Solana Spaces will be the go-to hub for fans, developers, and collectors alike.

Officiële website: https://solanaspaces.com

Solana Spaces (STORE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Solana Spaces (STORE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 510.76K $ 510.76K $ 510.76K Totale voorraad: $ 972.54M $ 972.54M $ 972.54M Circulerende voorraad: $ 972.54M $ 972.54M $ 972.54M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 510.76K $ 510.76K $ 510.76K Hoogste ooit: $ 0.0039126 $ 0.0039126 $ 0.0039126 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00052269 $ 0.00052269 $ 0.00052269 Meer informatie over Solana Spaces (STORE) prijs

Solana Spaces (STORE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Solana Spaces (STORE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STORE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STORE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STORE begrijpt, kun je de live prijs van STORE token verkennen!

Prijsvoorspelling van STORE Wil je weten waar je STORE naartoe gaat? Onze STORE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STORE token!

