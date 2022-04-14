Solamander (SOLY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Solamander (SOLY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Solamander (SOLY) Informatie Soly aspires to be the official face of Solana, ready to make a lasting impression in the dynamic realm of cryptocurrency. With bold dreams of transforming into a captivating Meme coin, Soly envisions a space where everyone has an equal chance to join the excitement. Picture a vibrant journey where Soly brings a dash of fun and innovation, carving out its own distinctive identity in the ever-evolving crypto landscape. Get ready to witness the birth of a crypto mascot that not only stands out but also adds a touch of whimsy to the world of digital assets. Officiële website: https://solyonsol.io/

Solamander (SOLY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Solamander (SOLY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 38.15K $ 38.15K $ 38.15K Totale voorraad: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Circulerende voorraad: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 38.15K $ 38.15K $ 38.15K Hoogste ooit: $ 0.0046885 $ 0.0046885 $ 0.0046885 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Solamander (SOLY) prijs

Solamander (SOLY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Solamander (SOLY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOLY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOLY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOLY begrijpt, kun je de live prijs van SOLY token verkennen!

Prijsvoorspelling van SOLY Wil je weten waar je SOLY naartoe gaat? Onze SOLY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SOLY token!

