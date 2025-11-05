SLIPPY (SLIPPY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00000338$ 0.00000338 $ 0.00000338 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.10% Prijswijziging (1D) -5.85% Prijswijziging (7D) -13.92% Prijswijziging (7D) -13.92%

SLIPPY (SLIPPY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SLIPPY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SLIPPY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00000338, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SLIPPY met +1.10% veranderd in het afgelopen uur, -5.85% in de afgelopen 24 uur en -13.92% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SLIPPY (SLIPPY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 145.40K$ 145.40K $ 145.40K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 145.40K$ 145.40K $ 145.40K Circulerende voorraad 420.69B 420.69B 420.69B Totale voorraad 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van SLIPPY is $ 145.40K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SLIPPY is 420.69B, met een totale voorraad van 420690000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 145.40K.