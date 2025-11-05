RAGE GUY (RAGE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0.00118314 $ 0.00118314 $ 0.00118314 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0.00118314$ 0.00118314 $ 0.00118314 Hoogste prijs ooit $ 0.00592337$ 0.00592337 $ 0.00592337 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.45% Prijswijziging (1D) +1.62% Prijswijziging (7D) -39.50% Prijswijziging (7D) -39.50%

RAGE GUY (RAGE) real-time prijs is $0.00113232. De afgelopen 24 uur werd er RAGE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0.00118314, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RAGE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00592337, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RAGE met +0.45% veranderd in het afgelopen uur, +1.62% in de afgelopen 24 uur en -39.50% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

RAGE GUY (RAGE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Circulerende voorraad 984.02M 984.02M 984.02M Totale voorraad 984,023,750.997486 984,023,750.997486 984,023,750.997486

De huidige marktkapitalisatie van RAGE GUY is $ 1.11M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RAGE is 984.02M, met een totale voorraad van 984023750.997486. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.11M.