Gebaseerd op je voorspelling, RAGE GUY zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.001290 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, RAGE GUY zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.001354 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor RAGE in 2027 een prijs van $ 0.001422 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor RAGE in 2028 een prijs van $ 0.001493 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor RAGE in 2029 een prijs van $ 0.001568 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor RAGE in 2030 een prijs van $ 0.001646 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van RAGE GUY potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.002682 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van RAGE GUY potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.004369 kunnen bereiken.