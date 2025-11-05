BeursDEX+
De live PumpMeme prijs vandaag is 1.13 USD. Volg realtime PM naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PM prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

PumpMeme logo

PumpMeme Prijs (PM)

Niet genoteerd

1 PM naar USD live prijs:

$1.14
$1.14$1.14
+1.10%1D
mexc
USD
PumpMeme (PM) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:45:34 (UTC+8)

PumpMeme (PM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.12
$ 1.12$ 1.12
24u laag
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
24u hoog

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.026
$ 1.026$ 1.026

-0.11%

+0.16%

-0.85%

-0.85%

PumpMeme (PM) real-time prijs is $1.13. De afgelopen 24 uur werd er PM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.12 en een hoogtepunt van $ 1.14, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PM hoogste prijs aller tijden is $ 1.15, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.026 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PM met -0.11% veranderd in het afgelopen uur, +0.16% in de afgelopen 24 uur en -0.85% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PumpMeme (PM) Marktinformatie

$ 26.07M
$ 26.07M$ 26.07M

--
----

$ 113.34M
$ 113.34M$ 113.34M

23.00M
23.00M 23.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van PumpMeme is $ 26.07M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PM is 23.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 113.34M.

PumpMeme (PM) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van PumpMeme naar USD $ +0.00181395.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van PumpMeme naar USD $ -0.0072123380.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van PumpMeme naar USD $ +0.0194504640.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van PumpMeme naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00181395+0.16%
30 dagen$ -0.0072123380-0.63%
60 dagen$ +0.0194504640+1.72%
90 dagen$ 0--

Wat is PumpMeme (PM)?

PumpMeme is the memepad on TON that comes with built-in market-making tools, aggregated trading, and AI creation tools, dedicated to providing users with a safe, fair, and convenient MEME investment and trading experience. PumpMeme is easy to use, and with the platform's integrated market-making and AI tools, users can further enhance the convenience of MEME creation and trading.PumpMeme is building a safer, fairer, smarter, and more accessible launch platform for meme coins, designed for meme enthusiasts around the globe.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

PumpMeme (PM) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

PumpMeme Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal PumpMeme (PM) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je PumpMeme (PM) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor PumpMeme te bekijken.

Bekijk nu de PumpMeme prijsvoorspelling !

PM naar lokale valuta's

PumpMeme (PM) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van PumpMeme (PM) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PM token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over PumpMeme (PM)

Hoeveel is PumpMeme (PM) vandaag waard?
De live PM prijs in USD is 1.13 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PM naar USD prijs?
De huidige prijs van PM naar USD is $ 1.13. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van PumpMeme?
De marktkapitalisatie van PM is $ 26.07M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PM?
De circulerende voorraad van PM is 23.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PM?
PM bereikte een ATH-prijs van 1.15 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PM?
PM zag een ATL-prijs van 1.026 USD.
Wat is het handelsvolume van PM?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PM is -- USD.
Zal PM dit jaar hoger gaan?
PM kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PM prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

