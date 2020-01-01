Project Rocket (ROCKET) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Project Rocket (ROCKET), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Project Rocket (ROCKET) Informatie GameStop's convertible bonds, referred to as "Project Rocket" in an SEC filing. These bonds were announced in March 2025, with GameStop raising $1.3 billion, and an additional option for $200 million, to fund general corporate purposes, including potential Bitcoin purchases. The "Project Rocket" name appeared in the filename of the bond indenture submitted to the SEC, sparking interest among investors and on platforms like X. The bonds are unsecured, carry no regular interest, and mature on April 1, 2030, with a conversion price of approximately $29.85 per share, representing a 37.5% premium over the stock's weighted average price at the time. Officiële website: https://projectrocketgme.com/

Project Rocket (ROCKET) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Project Rocket (ROCKET), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 32.83K $ 32.83K $ 32.83K Totale voorraad: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Circulerende voorraad: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 32.83K $ 32.83K $ 32.83K Hoogste ooit: $ 0.00000103 $ 0.00000103 $ 0.00000103 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Project Rocket (ROCKET) prijs

Project Rocket (ROCKET) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Project Rocket (ROCKET) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ROCKET tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ROCKET tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ROCKET begrijpt, kun je de live prijs van ROCKET token verkennen!

