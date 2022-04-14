Polygen (PGEN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Polygen (PGEN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Polygen (PGEN) Informatie Polygen is the Community's Launchpad, the first truly decentralized launchpad where projects are free to innovate, experiment and launch their ventures with no gatekeepers, no whitelist and no whales. Projects have complete freedom to decide how much they want to raise, what auction mechanism they want to use, how they do their tiering, and they can operate any Project round (seed, private, public), or connect rounds. At Polygen, we have created a huge opportunity for a rich and diverse community that is focused on the long-term success of Projects. To participate in a raise, simply complete our KYC process, and you are able to fund the Projects you love! Officiële website: https://polygen.io/ Koop nu PGEN!

Polygen (PGEN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Polygen (PGEN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.78K $ 18.78K $ 18.78K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 497.77M $ 497.77M $ 497.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 37.73K $ 37.73K $ 37.73K Hoogste ooit: $ 0.051757 $ 0.051757 $ 0.051757 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Polygen (PGEN) prijs

Polygen (PGEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Polygen (PGEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PGEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PGEN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PGEN begrijpt, kun je de live prijs van PGEN token verkennen!

Prijsvoorspelling van PGEN Wil je weten waar je PGEN naartoe gaat? Onze PGEN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PGEN token!

