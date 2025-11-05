Peengu (PEENGU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00003502 24u hoog $ 0.00004207 Hoogste prijs ooit $ 0.00014284 Laagste prijs $ 0.00003484 Prijswijziging (1u) -0.05% Prijswijziging (1D) -11.21% Prijswijziging (7D) -19.89%

Peengu (PEENGU) real-time prijs is $0.00003735. De afgelopen 24 uur werd er PEENGU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00003502 en een hoogtepunt van $ 0.00004207, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PEENGU hoogste prijs aller tijden is $ 0.00014284, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00003484 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PEENGU met -0.05% veranderd in het afgelopen uur, -11.21% in de afgelopen 24 uur en -19.89% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Peengu (PEENGU) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 36.82K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 36.82K Circulerende voorraad 985.87M Totale voorraad 985,868,910.9955742

De huidige marktkapitalisatie van Peengu is $ 36.82K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PEENGU is 985.87M, met een totale voorraad van 985868910.9955742. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 36.82K.