Patchy (PATCHY) Tokenomie

Patchy (PATCHY) Informatie Patchy is a meme coin launched on LetsBonk.fun, centered around a shapeshifting gecko created by the fusion of major crypto meme archetypes. The project stands out through its focus on narrative, consistent content output, and high-quality animated memes. Patchy is designed to evolve with meme trends, collaborating closely with the Bonk ecosystem to push creativity and originality in the space. The team is committed to long-term growth through storytelling, culture, and community engagement. Officiële website: https://patchyonsol.com/

Patchy (PATCHY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Patchy (PATCHY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Marktkapitalisatie: $ 9.93K Totale voorraad: $ 999.69M Circulerende voorraad: $ 999.69M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.93K Hoogste ooit: $ 0.0013772 Laagste ooit: $ 0.00000882 Huidige prijs: $ 0

Patchy (PATCHY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Patchy (PATCHY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PATCHY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PATCHY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PATCHY begrijpt, kun je de live prijs van PATCHY token verkennen!

Prijsvoorspelling van PATCHY Wil je weten waar je PATCHY naartoe gaat? Onze PATCHY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PATCHY token!

