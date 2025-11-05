OID (OID) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00015941 $ 0.00015941 $ 0.00015941 24u laag $ 0.00019414 $ 0.00019414 $ 0.00019414 24u hoog 24u laag $ 0.00015941$ 0.00015941 $ 0.00015941 24u hoog $ 0.00019414$ 0.00019414 $ 0.00019414 Hoogste prijs ooit $ 0.00276221$ 0.00276221 $ 0.00276221 Laagste prijs $ 0.00015189$ 0.00015189 $ 0.00015189 Prijswijziging (1u) +4.06% Prijswijziging (1D) +14.10% Prijswijziging (7D) -14.01% Prijswijziging (7D) -14.01%

OID (OID) real-time prijs is $0.00019355. De afgelopen 24 uur werd er OID verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00015941 en een hoogtepunt van $ 0.00019414, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De OID hoogste prijs aller tijden is $ 0.00276221, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00015189 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is OID met +4.06% veranderd in het afgelopen uur, +14.10% in de afgelopen 24 uur en -14.01% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

OID (OID) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 193.55K$ 193.55K $ 193.55K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 193.55K$ 193.55K $ 193.55K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van OID is $ 193.55K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van OID is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 193.55K.