Ninja Protocol (NINJA) Informatie Ninja Protocol is an ecosystem of products being developed on the Solana blockchain with a focus on gaming and NFTs. Current products in the works are Ninja-Web, an all-encompassing Solana Profile Page, Ninja-Vision - A State of the Art Solana Blockchain Explorer giving users much-improved functionality and capability, and most importantly, a Ninja ARPG game built on Unity that utilizes cryptocurrency and NFT technology. Officiële website: https://ninjaprotocol.io/ Whitepaper: https://docs.ninjaprotocol.io/

Ninja Protocol (NINJA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ninja Protocol (NINJA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 31.54K $ 31.54K $ 31.54K Totale voorraad: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Circulerende voorraad: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 31.54K $ 31.54K $ 31.54K Hoogste ooit: $ 2.88 $ 2.88 $ 2.88 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00157047 $ 0.00157047 $ 0.00157047 Meer informatie over Ninja Protocol (NINJA) prijs

Ninja Protocol (NINJA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ninja Protocol (NINJA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NINJA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NINJA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NINJA begrijpt, kun je de live prijs van NINJA token verkennen!

