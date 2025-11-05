NETWORKCITIES (CITIES) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00034518 $ 0.00034518 $ 0.00034518 24u laag $ 0.00040894 $ 0.00040894 $ 0.00040894 24u hoog 24u laag $ 0.00034518$ 0.00034518 $ 0.00034518 24u hoog $ 0.00040894$ 0.00040894 $ 0.00040894 Hoogste prijs ooit $ 0.00196208$ 0.00196208 $ 0.00196208 Laagste prijs $ 0.00013011$ 0.00013011 $ 0.00013011 Prijswijziging (1u) -3.52% Prijswijziging (1D) +6.95% Prijswijziging (7D) +5.82% Prijswijziging (7D) +5.82%

NETWORKCITIES (CITIES) real-time prijs is $0.00039386. De afgelopen 24 uur werd er CITIES verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00034518 en een hoogtepunt van $ 0.00040894, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CITIES hoogste prijs aller tijden is $ 0.00196208, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00013011 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CITIES met -3.52% veranderd in het afgelopen uur, +6.95% in de afgelopen 24 uur en +5.82% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

NETWORKCITIES (CITIES) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 393.84K$ 393.84K $ 393.84K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 393.84K$ 393.84K $ 393.84K Circulerende voorraad 999.95M 999.95M 999.95M Totale voorraad 999,953,262.5074646 999,953,262.5074646 999,953,262.5074646

De huidige marktkapitalisatie van NETWORKCITIES is $ 393.84K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CITIES is 999.95M, met een totale voorraad van 999953262.5074646. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 393.84K.