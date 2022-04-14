Morpho eUSD (MEUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Morpho eUSD (MEUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Morpho eUSD (MEUSD) Informatie The Morpho eUSD vault supplies eUSD to various collateral markets with a focus on the Reserve Protocol ecosystem. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. Officiële website: https://app.morpho.org/vault

Morpho eUSD (MEUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Morpho eUSD (MEUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Totale voorraad: $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M Circulerende voorraad: $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Hoogste ooit: $ 1.057 $ 1.057 $ 1.057 Laagste ooit: $ 0.991795 $ 0.991795 $ 0.991795 Huidige prijs: $ 1.025 $ 1.025 $ 1.025 Meer informatie over Morpho eUSD (MEUSD) prijs

Morpho eUSD (MEUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Morpho eUSD (MEUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MEUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MEUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MEUSD begrijpt, kun je de live prijs van MEUSD token verkennen!

Prijsvoorspelling van MEUSD Wil je weten waar je MEUSD naartoe gaat? Onze MEUSD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MEUSD token!

