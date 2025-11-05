Moolah (MOOLAH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00572135 $ 0.00572135 $ 0.00572135 24u laag $ 0.00731065 $ 0.00731065 $ 0.00731065 24u hoog 24u laag $ 0.00572135$ 0.00572135 $ 0.00572135 24u hoog $ 0.00731065$ 0.00731065 $ 0.00731065 Hoogste prijs ooit $ 0.01318652$ 0.01318652 $ 0.01318652 Laagste prijs $ 0.0034949$ 0.0034949 $ 0.0034949 Prijswijziging (1u) +0.46% Prijswijziging (1D) -20.46% Prijswijziging (7D) -43.79% Prijswijziging (7D) -43.79%

Moolah (MOOLAH) real-time prijs is $0.00574757. De afgelopen 24 uur werd er MOOLAH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00572135 en een hoogtepunt van $ 0.00731065, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MOOLAH hoogste prijs aller tijden is $ 0.01318652, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0034949 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MOOLAH met +0.46% veranderd in het afgelopen uur, -20.46% in de afgelopen 24 uur en -43.79% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Moolah (MOOLAH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.78M$ 5.78M $ 5.78M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.78M$ 5.78M $ 5.78M Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Moolah is $ 5.78M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MOOLAH is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.78M.