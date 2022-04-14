MonkeyAI (MONKEYAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MonkeyAI (MONKEYAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MonkeyAI (MONKEYAI) Informatie MonkeyAI Terminal is an innovative platform where users can interact with an AI-powered virtual ape. The project combines cutting-edge conversational AI technology with blockchain integration to offer an engaging and personalized user experience. The MonkeyAI Terminal allows users to have dynamic conversations, receive insights, and access information in a fun and interactive way. Its utility extends to education, entertainment, and crypto community engagement, creating a unique environment for users to explore AI in a playful yet practical setting. MonkeyAI Terminal is an innovative platform where users can interact with an AI-powered virtual ape. The project combines cutting-edge conversational AI technology with blockchain integration to offer an engaging and personalized user experience. The MonkeyAI Terminal allows users to have dynamic conversations, receive insights, and access information in a fun and interactive way. Its utility extends to education, entertainment, and crypto community engagement, creating a unique environment for users to explore AI in a playful yet practical setting. Officiële website: https://monkeyterminal.ai/ Koop nu MONKEYAI!

MonkeyAI (MONKEYAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MonkeyAI (MONKEYAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.47K $ 15.47K $ 15.47K Totale voorraad: $ 958.09M $ 958.09M $ 958.09M Circulerende voorraad: $ 958.09M $ 958.09M $ 958.09M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.47K $ 15.47K $ 15.47K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over MonkeyAI (MONKEYAI) prijs

MonkeyAI (MONKEYAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MonkeyAI (MONKEYAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MONKEYAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MONKEYAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MONKEYAI begrijpt, kun je de live prijs van MONKEYAI token verkennen!

