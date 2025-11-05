mindshare (MINDSHARE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00243364$ 0.00243364 $ 0.00243364 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -1.84% Prijswijziging (1D) -11.68% Prijswijziging (7D) -16.51% Prijswijziging (7D) -16.51%

mindshare (MINDSHARE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MINDSHARE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MINDSHARE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00243364, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MINDSHARE met -1.84% veranderd in het afgelopen uur, -11.68% in de afgelopen 24 uur en -16.51% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

mindshare (MINDSHARE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 409.99K$ 409.99K $ 409.99K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 409.99K$ 409.99K $ 409.99K Circulerende voorraad 999.95M 999.95M 999.95M Totale voorraad 999,949,315.206204 999,949,315.206204 999,949,315.206204

De huidige marktkapitalisatie van mindshare is $ 409.99K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MINDSHARE is 999.95M, met een totale voorraad van 999949315.206204. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 409.99K.