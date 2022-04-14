LOWCAP (LOWCAP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LOWCAP (LOWCAP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LOWCAP (LOWCAP) Informatie $LOWCAP is a meme coin born from conviction, not hype. Built on the Solana blockchain, it embodies the spirit of degens who seek narrative, culture, and early community over utility and roadmaps. With no pre-sale, no team allocation, and a fair launch, $LOWCAP represents a movement—an underground cult of believers who value memes, timing, and pure community-driven momentum. It's not just a coin—it's a conviction-fueled social experiment designed to thrive in the chaos of the market. Officiële website: https://www.lowcap.xyz/

LOWCAP (LOWCAP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LOWCAP (LOWCAP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 127.87K $ 127.87K $ 127.87K Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 127.87K $ 127.87K $ 127.87K Hoogste ooit: $ 0.00280111 $ 0.00280111 $ 0.00280111 Laagste ooit: $ 0.00012568 $ 0.00012568 $ 0.00012568 Huidige prijs: $ 0.00012708 $ 0.00012708 $ 0.00012708 Meer informatie over LOWCAP (LOWCAP) prijs

LOWCAP (LOWCAP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LOWCAP (LOWCAP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LOWCAP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LOWCAP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LOWCAP begrijpt, kun je de live prijs van LOWCAP token verkennen!

Prijsvoorspelling van LOWCAP Wil je weten waar je LOWCAP naartoe gaat? Onze LOWCAP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LOWCAP token!

