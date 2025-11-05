LILLY ($LILLY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00100833$ 0.00100833 $ 0.00100833 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.30% Prijswijziging (1D) +6.92% Prijswijziging (7D) -29.45% Prijswijziging (7D) -29.45%

LILLY ($LILLY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er $LILLY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De $LILLY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00100833, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is $LILLY met -0.30% veranderd in het afgelopen uur, +6.92% in de afgelopen 24 uur en -29.45% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

LILLY ($LILLY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 192.24K$ 192.24K $ 192.24K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 192.24K$ 192.24K $ 192.24K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van LILLY is $ 192.24K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van $LILLY is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 192.24K.