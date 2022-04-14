Kleros (PNK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kleros (PNK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kleros (PNK) Informatie Kleros is a blockchain Dispute Resolution Layer that provides fast, secure and affordable arbitration for virtually everything. Kleros uses blockchain and crowdsourced specialists to adjudicate disputes in a fast, secure and affordable way. Kleros connects users who need to solve disputes with jurors who have the right skills to solve them. Crowdsourcing taps into a global pool of jurors. Blockchain technology guarantees evidence integrity, transparency in jury selection and incentives for honest rulings Officiële website: https://kleros.io Whitepaper: https://kleros.io/assets/whitepaper.pdf

Kleros (PNK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kleros (PNK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 22.81M $ 22.81M $ 22.81M Totale voorraad: $ 805.29M $ 805.29M $ 805.29M Circulerende voorraad: $ 724.19M $ 724.19M $ 724.19M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.36M $ 25.36M $ 25.36M Hoogste ooit: $ 0.380218 $ 0.380218 $ 0.380218 Laagste ooit: $ 0.00195902 $ 0.00195902 $ 0.00195902 Huidige prijs: $ 0.03154353 $ 0.03154353 $ 0.03154353 Meer informatie over Kleros (PNK) prijs

Kleros (PNK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kleros (PNK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PNK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PNK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PNK begrijpt, kun je de live prijs van PNK token verkennen!

