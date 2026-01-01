Interactively Prijs ($IXLY)
De live Interactively ($IXLY) koers van vandaag is $ 0, met een 0.00% verandering over de afgelopen 24 uur. De huidige $IXLY naar USD omrekenkoers is $ 0 per $IXLY.
Interactively staat momenteel op #- op basis van marktkapitalisatie op $ 10,982.16, met een circulerend aanbod van 998.71M $IXLY. De afgelopen 24 uur handelde $IXLY tussen $ 0 (laag) en $ 0 (hoog), wat de marktactiviteit weerspiegelt. De hoogste prijs aller tijden staat op $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden op $ 0 staat.
In prestaties op de korte termijn, bewoog $IXLY in het laatste uur -- en 0.00% over de afgelopen 7 dagen. In de afgelopen dag bereikte het totale handelsvolume --.
De huidige marktkapitalisatie van Interactively is $ 10.98K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van $IXLY is 998.71M, met een totale voorraad van 998711202.2894615. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.98K.
0.00%
0.00%
Vandaag is de prijswijziging van Interactively naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Interactively naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Interactively naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Interactively naar USD $ 0.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ 0
|--
|30 dagen
|$ 0
|-9.40%
|60 dagen
|$ 0
|-2.07%
|90 dagen
|$ 0
|--
In 2040 zou de prijs van Interactively potentieel een groei van 0.00% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ -- kunnen bereiken.
Wat is de live handelsprijs van Interactively vandaag?
De huidige handelsprijs van Interactively staat op $0.000011, in real time bijgewerkt. Deze prijs weerspiegelt geaggregeerde gegevens uit meerdere markten en garandeert zo een nauwkeurige weergave van de wereldwijde vraag en aanbod.
Hoeveel handelsactiviteit vindt er plaats voor $IXLY?
$IXLY heeft een 24-uurs handelsvolume van $-- geregistreerd. Deze metric is belangrijk voor het beoordelen van de liquiditeitscondities — een hoger volume wijst over het algemeen op meer actieve markten en soepeler orderuitvoering.
Wat is de prijsprestatie van Interactively vandaag?
In de afgelopen 24 uur heeft Interactively een prijsbeweging van --% doorgemaakt. Een positieve trend duidt op sterkere koopinteresse, terwijl een negatieve trend mogelijk wijst op kortetermijnverkoopdruk of bredere marktdalingen.
In welke prijsrange heeft Interactively vandaag gehandeld?
Binnen de afgelopen dag schommelde Interactively tussen $ en $, wat handelaren inzicht geeft in intraday-volatiliteit en potentiële steun- en weerstandsniveaus.
