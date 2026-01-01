BeursDEX+
De live Interactively prijs vandaag is 0 USD.$IXLY marktkapitalisaite is 10,982.16 USD. Volg realtime $IXLY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer!De live Interactively prijs vandaag is 0 USD.$IXLY marktkapitalisaite is 10,982.16 USD. Volg realtime $IXLY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer!

Meer over $IXLY

$IXLY Prijsinformatie

Wat is $IXLY

$IXLY officiële website

$IXLY tokenomie

$IXLY Prijsvoorspelling

Interactively Prijs ($IXLY)

Niet genoteerd

1 $IXLY naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden.
USD
Interactively ($IXLY) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2026-01-23 04:07:09 (UTC+8)

Interactively prijs vandaag

De live Interactively ($IXLY) koers van vandaag is $ 0, met een 0.00% verandering over de afgelopen 24 uur. De huidige $IXLY naar USD omrekenkoers is $ 0 per $IXLY.

Interactively staat momenteel op #- op basis van marktkapitalisatie op $ 10,982.16, met een circulerend aanbod van 998.71M $IXLY. De afgelopen 24 uur handelde $IXLY tussen $ 0 (laag) en $ 0 (hoog), wat de marktactiviteit weerspiegelt. De hoogste prijs aller tijden staat op $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden op $ 0 staat.

In prestaties op de korte termijn, bewoog $IXLY in het laatste uur -- en 0.00% over de afgelopen 7 dagen. In de afgelopen dag bereikte het totale handelsvolume --.

Interactively ($IXLY) Marktinformatie

$ 10.98K
$ 10.98K$ 10.98K

--
----

$ 10.98K
$ 10.98K$ 10.98K

998.71M
998.71M 998.71M

998,711,202.2894615
998,711,202.2894615 998,711,202.2894615

De huidige marktkapitalisatie van Interactively is $ 10.98K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van $IXLY is 998.71M, met een totale voorraad van 998711202.2894615. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.98K.

Interactively Prijsgeschiedenis USD

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Interactively ($IXLY) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Interactively naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Interactively naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Interactively naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Interactively naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0-9.40%
60 dagen$ 0-2.07%
90 dagen$ 0--

Prijsvoorspelling voor Interactively

Interactively ($IXLY) Prijsvoorspelling voor 2030 (over 4 jaar)
Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor $IXLY in 2030 een prijs van $ -- voorspeld met een groei van 0.00%.
Interactively ($IXLY) prijsvoorspelling voor 2040 (over 14 jaar)

In 2040 zou de prijs van Interactively potentieel een groei van 0.00% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ -- kunnen bereiken.

MEXC Tools
Voor realtime scenarioprojecties en meer gepersonaliseerde analyses kunnen gebruikers gebruikmaken van de Prijsvoorspellingstool en AI Marktinzichten van MEXC.
Disclaimer: Deze scenario's zijn illustratief en leerzaam; cryptocurrencies zijn volatiel. Voer je eigen onderzoek uit (DYOR) voordat je beslissingen neemt.
Wil je weten welke prijs Interactively bereikt in 2026–2027? Bezoek onze pagina Prijsvoorspellingen voor $IXLY prijsvoorspellingen voor de jaren 2026–2027 door te klikken op Interactively Prijsvoorspellingen.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Interactively ($IXLY) hulpbron

Officiële website

Over Interactively

Wat is de live handelsprijs van Interactively vandaag?

De huidige handelsprijs van Interactively staat op $0.000011, in real time bijgewerkt. Deze prijs weerspiegelt geaggregeerde gegevens uit meerdere markten en garandeert zo een nauwkeurige weergave van de wereldwijde vraag en aanbod.

Hoeveel handelsactiviteit vindt er plaats voor $IXLY?

$IXLY heeft een 24-uurs handelsvolume van $-- geregistreerd. Deze metric is belangrijk voor het beoordelen van de liquiditeitscondities — een hoger volume wijst over het algemeen op meer actieve markten en soepeler orderuitvoering.

Wat is de prijsprestatie van Interactively vandaag?

In de afgelopen 24 uur heeft Interactively een prijsbeweging van --% doorgemaakt. Een positieve trend duidt op sterkere koopinteresse, terwijl een negatieve trend mogelijk wijst op kortetermijnverkoopdruk of bredere marktdalingen.

In welke prijsrange heeft Interactively vandaag gehandeld?

Binnen de afgelopen dag schommelde Interactively tussen $ en $, wat handelaren inzicht geeft in intraday-volatiliteit en potentiële steun- en weerstandsniveaus.

Mensen vragen ook: Andere vragen over Interactively

Pagina laatst bijgewerkt: 2026-01-23 04:07:09 (UTC+8)

Interactively ($IXLY) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
01-22 19:16:51Industrie-updates
Over $2.1 Billion in Crypto Options Expiring Tomorrow, BTC Maximum Pain Point at $92,000
01-22 13:05:02Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net outflows of $287 million yesterday, marking two consecutive trading days of net outflows
01-22 12:06:30Industrie-updates
Bitcoin deposit sentiment intensifies, with a net inflow of 7,111.20 BTC into CEX in the past 24 hours
01-20 22:09:49Industrie-updates
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
01-20 13:14:57Industrie-updates
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
01-19 16:31:41Industrie-updates
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day

Ontdek meer over Interactively

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.