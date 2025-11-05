Hyperwave HYPE (HWHYPE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 36.04 24u hoog $ 42.09 Hoogste prijs ooit $ 59.58 Laagste prijs $ 29.97 Prijswijziging (1u) +0.45% Prijswijziging (1D) +10.42% Prijswijziging (7D) -15.26%

Hyperwave HYPE (HWHYPE) real-time prijs is $41.95. De afgelopen 24 uur werd er HWHYPE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 36.04 en een hoogtepunt van $ 42.09, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HWHYPE hoogste prijs aller tijden is $ 59.58, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 29.97 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HWHYPE met +0.45% veranderd in het afgelopen uur, +10.42% in de afgelopen 24 uur en -15.26% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.05M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.05M Circulerende voorraad 190.71K Totale voorraad 190,712.1426922653

De huidige marktkapitalisatie van Hyperwave HYPE is $ 8.05M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HWHYPE is 190.71K, met een totale voorraad van 190712.1426922653. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.05M.