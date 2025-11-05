BeursDEX+
De live Hyperwave HYPE prijs vandaag is 41.95 USD. Volg realtime HWHYPE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HWHYPE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over HWHYPE

HWHYPE Prijsinformatie

Wat is HWHYPE

HWHYPE tokenomie

HWHYPE Prijsvoorspelling

Hyperwave HYPE logo

Hyperwave HYPE Prijs (HWHYPE)

Niet genoteerd

1 HWHYPE naar USD live prijs:

$41.62
$41.62
+9.00%1D
USD
Hyperwave HYPE (HWHYPE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:18:34 (UTC+8)

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 36.04
$ 36.04
24u laag
$ 42.09
$ 42.09
24u hoog

$ 36.04
$ 36.04

$ 42.09
$ 42.09

$ 59.58
$ 59.58

$ 29.97
$ 29.97

+0.45%

+10.42%

-15.26%

-15.26%

Hyperwave HYPE (HWHYPE) real-time prijs is $41.95. De afgelopen 24 uur werd er HWHYPE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 36.04 en een hoogtepunt van $ 42.09, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HWHYPE hoogste prijs aller tijden is $ 59.58, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 29.97 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HWHYPE met +0.45% veranderd in het afgelopen uur, +10.42% in de afgelopen 24 uur en -15.26% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Marktinformatie

$ 8.05M
$ 8.05M

--
--

$ 8.05M
$ 8.05M

190.71K
190.71K

190,712.1426922653
190,712.1426922653

De huidige marktkapitalisatie van Hyperwave HYPE is $ 8.05M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HWHYPE is 190.71K, met een totale voorraad van 190712.1426922653. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.05M.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Hyperwave HYPE naar USD $ +3.96.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Hyperwave HYPE naar USD $ -5.8714520450.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Hyperwave HYPE naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Hyperwave HYPE naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +3.96+10.42%
30 dagen$ -5.8714520450-13.99%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Hyperwave HYPE (HWHYPE)?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Hyperwave HYPE Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Hyperwave HYPE (HWHYPE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Hyperwave HYPE (HWHYPE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Hyperwave HYPE te bekijken.

Bekijk nu de Hyperwave HYPE prijsvoorspelling !

HWHYPE naar lokale valuta's

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Hyperwave HYPE (HWHYPE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van HWHYPE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Hoeveel is Hyperwave HYPE (HWHYPE) vandaag waard?
De live HWHYPE prijs in USD is 41.95 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige HWHYPE naar USD prijs?
De huidige prijs van HWHYPE naar USD is $ 41.95. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Hyperwave HYPE?
De marktkapitalisatie van HWHYPE is $ 8.05M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van HWHYPE?
De circulerende voorraad van HWHYPE is 190.71K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van HWHYPE?
HWHYPE bereikte een ATH-prijs van 59.58 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van HWHYPE?
HWHYPE zag een ATL-prijs van 29.97 USD.
Wat is het handelsvolume van HWHYPE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van HWHYPE is -- USD.
Zal HWHYPE dit jaar hoger gaan?
HWHYPE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de HWHYPE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:18:34 (UTC+8)

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$102,399.11

$3,326.40

$157.70

$0.9999

$1.1842

$102,399.11

$3,326.40

$157.70

$2.2428

$0.16374

$0.00000

$0.04214

$0.01239

$0.00556

$0.2520

$0.2520

$0.06111

$0.0000000045562

$0.1667

$0.000008672

