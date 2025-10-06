Wat is Velvet (VELVET)?

Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.

Velvet Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Velvet (VELVET) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Velvet (VELVET) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Velvet te bekijken.

Bekijk nu de Velvet prijsvoorspelling !

Velvet (VELVET) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Velvet (VELVET) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van VELVET token !

Velvet bron

Voor een beter begrip van Velvet kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over Velvet Hoeveel is Velvet (VELVET) vandaag waard? De live VELVET prijs in USD is 0.20593 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige VELVET naar USD prijs? $ 0.20593 . Bekijk De huidige prijs van VELVET naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van Velvet? De marktkapitalisatie van VELVET is $ 18.80M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van VELVET? De circulerende voorraad van VELVET is 91.31M USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van VELVET? VELVET bereikte een ATH-prijs van 0.31715699544548037 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van VELVET? VELVET zag een ATL-prijs van 0.032064654757022706 USD . Wat is het handelsvolume van VELVET? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van VELVET is $ 79.59K USD . Zal VELVET dit jaar hoger gaan? VELVET kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de VELVET prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

Velvet (VELVET) Belangrijke updates uit de sector

