De live Velvet prijs vandaag is 0.20593 USD. Volg realtime VELVET naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de VELVET prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Velvet koers(VELVET)

1 VELVET naar USD live prijs:

$0.20597
+1.01%1D
USD
Velvet (VELVET) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:43:45 (UTC+8)

Velvet (VELVET) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.19167
24u laag
$ 0.21232
24u hoog

$ 0.19167
$ 0.21232
$ 0.31715699544548037
$ 0.032064654757022706
+0.13%

+1.01%

+0.68%

+0.68%

Velvet (VELVET) real-time prijs is $ 0.20593. De afgelopen 24 uur werd er VELVET verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.19167 en een hoogtepunt van $ 0.21232, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VELVET hoogste prijs aller tijden is $ 0.31715699544548037, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.032064654757022706 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VELVET met +0.13% veranderd in het afgelopen uur, +1.01% in de afgelopen 24 uur en +0.68% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Velvet (VELVET) Marktinformatie

No.790

$ 18.80M
$ 79.59K
$ 205.93M
91.31M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.13%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Velvet is $ 18.80M, met een handelsvolume van $ 79.59K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VELVET is 91.31M, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 205.93M.

Velvet (VELVET) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Velvet prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0020595+1.01%
30 dagen$ +0.0224+12.20%
60 dagen$ +0.13349+184.27%
90 dagen$ +0.12823+165.03%
Velvet prijswijziging vandaag

VELVET registreerde vandaag een verandering van $ +0.0020595 (+1.01%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Velvet 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.0224 (+12.20%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Velvet 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,VELVET zien we een verandering van $ +0.13349 (+184.27%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Velvet 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.12823 (+165.03%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Velvet (VELVET) bekijken?

Bekijk nu de Velvetprijsgeschiedenispagina.

Wat is Velvet (VELVET)?

Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.

Velvet is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeVelvet investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van VELVET staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Velvet lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Velvet aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Velvet Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Velvet (VELVET) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Velvet (VELVET) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Velvet te bekijken.

Bekijk nu de Velvet prijsvoorspelling !

Velvet (VELVET) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Velvet (VELVET) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van VELVET token !

Hoe koop je Velvet (VELVET)?

Op zoek naar Hoe koop je Velvet? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Velvet gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

VELVET naar lokale valuta's

1 Velvet(VELVET) naar VND
5,419.04795
1 Velvet(VELVET) naar AUD
A$0.3171322
1 Velvet(VELVET) naar GBP
0.1565068
1 Velvet(VELVET) naar EUR
0.1791591
1 Velvet(VELVET) naar USD
$0.20593
1 Velvet(VELVET) naar MYR
RM0.8628467
1 Velvet(VELVET) naar TRY
8.669653
1 Velvet(VELVET) naar JPY
¥31.50729
1 Velvet(VELVET) naar ARS
ARS$300.1882796
1 Velvet(VELVET) naar RUB
16.7462276
1 Velvet(VELVET) naar INR
18.2577538
1 Velvet(VELVET) naar IDR
Rp3,432.1652938
1 Velvet(VELVET) naar PHP
12.1210398
1 Velvet(VELVET) naar EGP
￡E.9.7631413
1 Velvet(VELVET) naar BRL
R$1.112022
1 Velvet(VELVET) naar CAD
C$0.2903613
1 Velvet(VELVET) naar BDT
25.102867
1 Velvet(VELVET) naar NGN
297.15699
1 Velvet(VELVET) naar COP
$795.09573
1 Velvet(VELVET) naar ZAR
R.3.5996564
1 Velvet(VELVET) naar UAH
8.6655344
1 Velvet(VELVET) naar TZS
T.Sh.505.97001
1 Velvet(VELVET) naar VES
Bs45.92239
1 Velvet(VELVET) naar CLP
$194.80978
1 Velvet(VELVET) naar PKR
Rs58.2205296
1 Velvet(VELVET) naar KZT
107.927913
1 Velvet(VELVET) naar THB
฿6.7009622
1 Velvet(VELVET) naar TWD
NT$6.3673556
1 Velvet(VELVET) naar AED
د.إ0.7557631
1 Velvet(VELVET) naar CHF
Fr0.1668033
1 Velvet(VELVET) naar HKD
HK$1.6000761
1 Velvet(VELVET) naar AMD
֏78.7785215
1 Velvet(VELVET) naar MAD
.د.م1.9172083
1 Velvet(VELVET) naar MXN
$3.8447131
1 Velvet(VELVET) naar SAR
ريال0.7722375
1 Velvet(VELVET) naar ETB
Br31.4969935
1 Velvet(VELVET) naar KES
KSh26.6040967
1 Velvet(VELVET) naar JOD
د.أ0.14600437
1 Velvet(VELVET) naar PLN
0.761941
1 Velvet(VELVET) naar RON
лв0.9102106
1 Velvet(VELVET) naar SEK
kr1.9728094
1 Velvet(VELVET) naar BGN
лв0.350081
1 Velvet(VELVET) naar HUF
Ft69.4993157
1 Velvet(VELVET) naar CZK
4.365716
1 Velvet(VELVET) naar KWD
د.ك0.06322051
1 Velvet(VELVET) naar ILS
0.6733911
1 Velvet(VELVET) naar BOB
Bs1.4229763
1 Velvet(VELVET) naar AZN
0.350081
1 Velvet(VELVET) naar TJS
SM1.8986746
1 Velvet(VELVET) naar GEL
0.5601296
1 Velvet(VELVET) naar AOA
Kz187.890532
1 Velvet(VELVET) naar BHD
.د.ب0.07763561
1 Velvet(VELVET) naar BMD
$0.20593
1 Velvet(VELVET) naar DKK
kr1.3364857
1 Velvet(VELVET) naar HNL
L5.4241962
1 Velvet(VELVET) naar MUR
9.4768986
1 Velvet(VELVET) naar NAD
$3.5811227
1 Velvet(VELVET) naar NOK
kr2.1066639
1 Velvet(VELVET) naar NZD
$0.3644961
1 Velvet(VELVET) naar PAB
B/.0.20593
1 Velvet(VELVET) naar PGK
K0.8752025
1 Velvet(VELVET) naar QAR
ر.ق0.7495852
1 Velvet(VELVET) naar RSD
дин.21.0172158
1 Velvet(VELVET) naar UZS
soʻm2,451.5472268
1 Velvet(VELVET) naar ALL
L17.3207723
1 Velvet(VELVET) naar ANG
ƒ0.3686147
1 Velvet(VELVET) naar AWG
ƒ0.3686147
1 Velvet(VELVET) naar BBD
$0.41186
1 Velvet(VELVET) naar BAM
KM0.350081
1 Velvet(VELVET) naar BIF
Fr607.28757
1 Velvet(VELVET) naar BND
$0.267709
1 Velvet(VELVET) naar BSD
$0.20593
1 Velvet(VELVET) naar JMD
$33.0579429
1 Velvet(VELVET) naar KHR
827.0272358
1 Velvet(VELVET) naar KMF
Fr87.72618
1 Velvet(VELVET) naar LAK
4,476.7390409
1 Velvet(VELVET) naar LKR
රු62.7633454
1 Velvet(VELVET) naar MDL
L3.5275809
1 Velvet(VELVET) naar MGA
Ar927.611685
1 Velvet(VELVET) naar MOP
P1.64744
1 Velvet(VELVET) naar MVR
3.171322
1 Velvet(VELVET) naar MWK
MK357.5171323
1 Velvet(VELVET) naar MZN
MT13.1692235
1 Velvet(VELVET) naar NPR
रु29.2132298
1 Velvet(VELVET) naar PYG
1,460.45556
1 Velvet(VELVET) naar RWF
Fr298.80443
1 Velvet(VELVET) naar SBD
$1.6948039
1 Velvet(VELVET) naar SCR
2.7697585
1 Velvet(VELVET) naar SRD
$7.928305
1 Velvet(VELVET) naar SVC
$1.8018875
1 Velvet(VELVET) naar SZL
L3.583182
1 Velvet(VELVET) naar TMT
m0.7228143
1 Velvet(VELVET) naar TND
د.ت0.60502234
1 Velvet(VELVET) naar TTD
$1.3962054
1 Velvet(VELVET) naar UGX
Sh717.46012
1 Velvet(VELVET) naar XAF
Fr117.58603
1 Velvet(VELVET) naar XCD
$0.556011
1 Velvet(VELVET) naar XOF
Fr117.58603
1 Velvet(VELVET) naar XPF
Fr21.21079
1 Velvet(VELVET) naar BWP
P2.780055
1 Velvet(VELVET) naar BZD
$0.4139193
1 Velvet(VELVET) naar CVE
$19.7960509
1 Velvet(VELVET) naar DJF
Fr36.44961
1 Velvet(VELVET) naar DOP
$13.2330618
1 Velvet(VELVET) naar DZD
د.ج26.9459405
1 Velvet(VELVET) naar FJD
$0.4695204
1 Velvet(VELVET) naar GNF
Fr1,790.56135
1 Velvet(VELVET) naar GTQ
Q1.5774238
1 Velvet(VELVET) naar GYD
$43.080556
1 Velvet(VELVET) naar ISK
kr25.94718

Velvet bron

Voor een beter begrip van Velvet kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Velvet
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Velvet

Hoeveel is Velvet (VELVET) vandaag waard?
De live VELVET prijs in USD is 0.20593 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige VELVET naar USD prijs?
De huidige prijs van VELVET naar USD is $ 0.20593. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Velvet?
De marktkapitalisatie van VELVET is $ 18.80M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van VELVET?
De circulerende voorraad van VELVET is 91.31M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van VELVET?
VELVET bereikte een ATH-prijs van 0.31715699544548037 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van VELVET?
VELVET zag een ATL-prijs van 0.032064654757022706 USD.
Wat is het handelsvolume van VELVET?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van VELVET is $ 79.59K USD.
Zal VELVET dit jaar hoger gaan?
VELVET kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de VELVET prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:43:45 (UTC+8)

Velvet (VELVET) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

