Grape (GRP) Informatie GRP is the primary coin in the Grape Ecosystem. The Grape ecosystem is the first platform built to facilitate web4. By utilizing AI to bridge the gap between web3 and web2, it's possible to offer the security and decentralization of web3 with the ease of use needed for mass adoption of web2. Notable features of Grape: 1.) VINE - Grape's Distributed Ledger Technology (DLT) is capable of 700,000+ TPS 2.) ANNE - Grape's AI neural network engine helps bridge gaps and speed up the creation of Smart Contracts and DApps. 3.) Decentralized Cloud Storage (DCS) - The system's backbone to store files, making it possible for Grape to be the backbone of a decentralized internet. Officiële website: https://grap3.com/ Whitepaper: https://grap3.com/wp-content/uploads/2023/12/Grape-Presentation-V7.pdf

Grape (GRP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Grape (GRP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.17M $ 4.17M $ 4.17M Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.36M $ 9.36M $ 9.36M Hoogste ooit: $ 853.84 $ 853.84 $ 853.84 Laagste ooit: $ 0.109301 $ 0.109301 $ 0.109301 Huidige prijs: $ 0.936111 $ 0.936111 $ 0.936111 Meer informatie over Grape (GRP) prijs

Grape (GRP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Grape (GRP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GRP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GRP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GRP begrijpt, kun je de live prijs van GRP token verkennen!

