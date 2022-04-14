Gooby (GOOBY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gooby (GOOBY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gooby (GOOBY) Informatie Gooby is a classic OG meme, created well over 10 years ago. He is a character is a series of meme comics from Dolan Duck. Gooby is Dolans arch nemesis, just like Tom and Jerry, or Trump and Biden. They are both fighting eachother all the time and getting into trouble from their silly pranks. Gooby has created a series of episodes (currently 4 episodes are out) with many more to come. These are all original works that can be found on their X account. https://x.com/GoobyCoinSOL Gooby is a classic OG meme, created well over 10 years ago. He is a character is a series of meme comics from Dolan Duck. Gooby is Dolans arch nemesis, just like Tom and Jerry, or Trump and Biden. They are both fighting eachother all the time and getting into trouble from their silly pranks. Gooby has created a series of episodes (currently 4 episodes are out) with many more to come. These are all original works that can be found on their X account. https://x.com/GoobyCoinSOL Officiële website: https://goobycoin.io/ Koop nu GOOBY!

Gooby (GOOBY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gooby (GOOBY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 215.60K $ 215.60K $ 215.60K Totale voorraad: $ 986.00M $ 986.00M $ 986.00M Circulerende voorraad: $ 986.00M $ 986.00M $ 986.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 215.60K $ 215.60K $ 215.60K Hoogste ooit: $ 0.00495766 $ 0.00495766 $ 0.00495766 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00021955 $ 0.00021955 $ 0.00021955 Meer informatie over Gooby (GOOBY) prijs

Gooby (GOOBY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gooby (GOOBY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GOOBY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GOOBY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GOOBY begrijpt, kun je de live prijs van GOOBY token verkennen!

Prijsvoorspelling van GOOBY Wil je weten waar je GOOBY naartoe gaat? Onze GOOBY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GOOBY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!