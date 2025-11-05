GIFT (GIFT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.126313 $ 0.126313 $ 0.126313 24u laag $ 0.12837 $ 0.12837 $ 0.12837 24u hoog 24u laag $ 0.126313$ 0.126313 $ 0.126313 24u hoog $ 0.12837$ 0.12837 $ 0.12837 Hoogste prijs ooit $ 0.140837$ 0.140837 $ 0.140837 Laagste prijs $ 0.118325$ 0.118325 $ 0.118325 Prijswijziging (1u) +0.12% Prijswijziging (1D) -0.44% Prijswijziging (7D) -1.18% Prijswijziging (7D) -1.18%

GIFT (GIFT) real-time prijs is $0.127595. De afgelopen 24 uur werd er GIFT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.126313 en een hoogtepunt van $ 0.12837, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GIFT hoogste prijs aller tijden is $ 0.140837, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.118325 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GIFT met +0.12% veranderd in het afgelopen uur, -0.44% in de afgelopen 24 uur en -1.18% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GIFT (GIFT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 400.74K$ 400.74K $ 400.74K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 400.74K$ 400.74K $ 400.74K Circulerende voorraad 3.14M 3.14M 3.14M Totale voorraad 3,140,135.0 3,140,135.0 3,140,135.0

De huidige marktkapitalisatie van GIFT is $ 400.74K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GIFT is 3.14M, met een totale voorraad van 3140135.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 400.74K.