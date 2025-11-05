BeursDEX+
De live Gemo prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime GEMO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GEMO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over GEMO

GEMO Prijsinformatie

Wat is GEMO

GEMO officiële website

GEMO tokenomie

GEMO Prijsvoorspelling

Gemo logo

Gemo Prijs (GEMO)

Niet genoteerd

1 GEMO naar USD live prijs:

$0.00058671
$0.00058671$0.00058671
-2.90%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Gemo (GEMO) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:10:25 (UTC+8)

Gemo (GEMO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.42%

-2.90%

-20.82%

-20.82%

Gemo (GEMO) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er GEMO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GEMO hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GEMO met -0.42% veranderd in het afgelopen uur, -2.90% in de afgelopen 24 uur en -20.82% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Gemo (GEMO) Marktinformatie

$ 586.50K
$ 586.50K$ 586.50K

--
----

$ 586.50K
$ 586.50K$ 586.50K

999.96M
999.96M 999.96M

999,964,985.272976
999,964,985.272976 999,964,985.272976

De huidige marktkapitalisatie van Gemo is $ 586.50K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GEMO is 999.96M, met een totale voorraad van 999964985.272976. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 586.50K.

Gemo (GEMO) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Gemo naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Gemo naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Gemo naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Gemo naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-2.90%
30 dagen$ 0-33.48%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Gemo (GEMO)?

GemsDAO is a decentralized ecosystem on Solana that connects Real-World Assets (RWA) from the mining sector with community-driven governance and DeFi utility. Its native token, GEMO, functions as the coordination layer for proposals, voting, staking, and incentive distribution. The project combines transparent data on resource markets with tokenized access to mining-related assets, enabling holders to participate in governance decisions, access yield opportunities, and support ecosystem growth. By blending meme-driven community culture with structured DAO governance, GemsDAO seeks to make traditionally inaccessible physical resource markets more transparent, participatory, and on-chain.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Gemo (GEMO) hulpbron

Officiële website

Gemo Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Gemo (GEMO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Gemo (GEMO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Gemo te bekijken.

Bekijk nu de Gemo prijsvoorspelling !

GEMO naar lokale valuta's

Gemo (GEMO) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Gemo (GEMO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GEMO token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Gemo (GEMO)

Hoeveel is Gemo (GEMO) vandaag waard?
De live GEMO prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GEMO naar USD prijs?
De huidige prijs van GEMO naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Gemo?
De marktkapitalisatie van GEMO is $ 586.50K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GEMO?
De circulerende voorraad van GEMO is 999.96M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GEMO?
GEMO bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GEMO?
GEMO zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van GEMO?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GEMO is -- USD.
Zal GEMO dit jaar hoger gaan?
GEMO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GEMO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:10:25 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

