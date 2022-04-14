GARY (GARY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GARY (GARY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GARY (GARY) Informatie The project is about the viral cat meme known across all social media platforms named gary. The project is social media centric and all the social media accounts are run by the community team. (Please see the links attached for reference) The essential goal is to continue to grow gary into one of the biggest cat memes on the internet. While that being one goal another point of emphasis for the project is to bridge a community that is mixed with CT (Crypto Twitter) and our normie fanbase, and we have already made strides in that area by bridging a good amount of TikTok/ Insta followers to our Twitter. Officiële website: https://www.tiktok.com/@higary__

GARY (GARY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GARY (GARY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 714.18K $ 714.18K $ 714.18K Totale voorraad: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Circulerende voorraad: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 714.18K $ 714.18K $ 714.18K Hoogste ooit: $ 0.0053833 $ 0.0053833 $ 0.0053833 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00071434 $ 0.00071434 $ 0.00071434 Meer informatie over GARY (GARY) prijs

GARY (GARY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GARY (GARY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GARY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GARY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GARY begrijpt, kun je de live prijs van GARY token verkennen!

