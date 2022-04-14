FireStarter (FLAME) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FireStarter (FLAME), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FireStarter (FLAME) Informatie FireStarter is the first Initial Metaverse Offering (or IMO) launchpad on the Polygon network that incubates and launches GameFi, Social Token, NFT and DeFi projects by way of the metaverse. FireStarter only incubates top tier projects, typically comprised of celebrity and engineering centric teams as our real world experience in media (Forbes, Nike, Supreme, Rolling Stones Magazine etc) as well as in crypto allows us to bridge the gap between the mainstream and crypto. Officiële website: https://firestarter.fi/

FireStarter (FLAME) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FireStarter (FLAME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 212.69K $ 212.69K $ 212.69K Totale voorraad: $ 99.78M $ 99.78M $ 99.78M Circulerende voorraad: $ 68.36M $ 68.36M $ 68.36M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 310.47K $ 310.47K $ 310.47K Hoogste ooit: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Laagste ooit: $ 0.00132264 $ 0.00132264 $ 0.00132264 Huidige prijs: $ 0.00313161 $ 0.00313161 $ 0.00313161 Meer informatie over FireStarter (FLAME) prijs

FireStarter (FLAME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FireStarter (FLAME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FLAME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FLAME tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FLAME begrijpt, kun je de live prijs van FLAME token verkennen!

