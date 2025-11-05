BeursDEX+
De live Evolve PRO prijs vandaag is 0.03750618 USD. Volg realtime EVOP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de EVOP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Evolve PRO prijs vandaag is 0.03750618 USD. Volg realtime EVOP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de EVOP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over EVOP

EVOP Prijsinformatie

Wat is EVOP

EVOP whitepaper

EVOP officiële website

EVOP tokenomie

EVOP Prijsvoorspelling

Evolve PRO logo

Evolve PRO Prijs (EVOP)

1 EVOP naar USD live prijs:

$0.03750618
-1.30%1D
mexc
USD
Evolve PRO (EVOP) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:06:11 (UTC+8)

Evolve PRO (EVOP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.03468906
24u laag
$ 0.03868945
24u hoog

$ 0.03468906
$ 0.03868945
$ 0.074445
$ 0.0031876
+0.96%

-1.34%

-13.82%

-13.82%

Evolve PRO (EVOP) real-time prijs is $0.03750618. De afgelopen 24 uur werd er EVOP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.03468906 en een hoogtepunt van $ 0.03868945, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EVOP hoogste prijs aller tijden is $ 0.074445, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0031876 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EVOP met +0.96% veranderd in het afgelopen uur, -1.34% in de afgelopen 24 uur en -13.82% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Evolve PRO (EVOP) Marktinformatie

$ 1.87M
--
$ 1.87M
50.00M
50,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van Evolve PRO is $ 1.87M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EVOP is 50.00M, met een totale voorraad van 50000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.87M.

Evolve PRO (EVOP) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Evolve PRO naar USD $ -0.00051153967354447.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Evolve PRO naar USD $ -0.0086454445.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Evolve PRO naar USD $ +0.0065042317.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Evolve PRO naar USD $ +0.00033174847293118.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00051153967354447-1.34%
30 dagen$ -0.0086454445-23.05%
60 dagen$ +0.0065042317+17.34%
90 dagen$ +0.00033174847293118+0.89%

Wat is Evolve PRO (EVOP)?

EVOLVE Pro marks the next chapter of the Evolve Token project, relaunched on the Binance Smart Chain (BNB Chain) as a utility-driven token powering a transformative decentralized finance (DeFi) ecosystem. As an innovative DeFi project, Evolve Token reinvents conventional investment strategies by integrating tokenization, lending pools, fractional ownership, and cross-border trading.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Evolve PRO (EVOP) hulpbron

Evolve PRO Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Evolve PRO (EVOP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Evolve PRO (EVOP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Evolve PRO te bekijken.

Bekijk nu de Evolve PRO prijsvoorspelling !

EVOP naar lokale valuta's

Evolve PRO (EVOP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Evolve PRO (EVOP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van EVOP token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Evolve PRO (EVOP)

Hoeveel is Evolve PRO (EVOP) vandaag waard?
De live EVOP prijs in USD is 0.03750618 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige EVOP naar USD prijs?
De huidige prijs van EVOP naar USD is $ 0.03750618. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Evolve PRO?
De marktkapitalisatie van EVOP is $ 1.87M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van EVOP?
De circulerende voorraad van EVOP is 50.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van EVOP?
EVOP bereikte een ATH-prijs van 0.074445 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van EVOP?
EVOP zag een ATL-prijs van 0.0031876 USD.
Wat is het handelsvolume van EVOP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van EVOP is -- USD.
Zal EVOP dit jaar hoger gaan?
EVOP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de EVOP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Evolve PRO (EVOP) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

