Evolve PRO (EVOP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.03468906 $ 0.03468906 $ 0.03468906 24u laag $ 0.03868945 $ 0.03868945 $ 0.03868945 24u hoog 24u laag $ 0.03468906$ 0.03468906 $ 0.03468906 24u hoog $ 0.03868945$ 0.03868945 $ 0.03868945 Hoogste prijs ooit $ 0.074445$ 0.074445 $ 0.074445 Laagste prijs $ 0.0031876$ 0.0031876 $ 0.0031876 Prijswijziging (1u) +0.96% Prijswijziging (1D) -1.34% Prijswijziging (7D) -13.82% Prijswijziging (7D) -13.82%

Evolve PRO (EVOP) real-time prijs is $0.03750618. De afgelopen 24 uur werd er EVOP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.03468906 en een hoogtepunt van $ 0.03868945, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EVOP hoogste prijs aller tijden is $ 0.074445, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0031876 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EVOP met +0.96% veranderd in het afgelopen uur, -1.34% in de afgelopen 24 uur en -13.82% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Evolve PRO (EVOP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Circulerende voorraad 50.00M 50.00M 50.00M Totale voorraad 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Evolve PRO is $ 1.87M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EVOP is 50.00M, met een totale voorraad van 50000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.87M.