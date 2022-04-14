ETHPad (ETHPAD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ETHPad (ETHPAD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ETHPad (ETHPAD) Informatie The team behind the record-breaking BSCPad and TronPad are bringing their full expertise, marketing power and superior IDO infrastructure to the Ethereum blockchain. ETHPad will give our team full control of cross-platform launches, enabling liquidity sniping bot protection, our cross-chain bridge and proven staking systems Inspired by EIP-1559, ETHPad will have several deflationary triggers tied to selling, staking and IDO participation. The team behind the record-breaking BSCPad and TronPad are bringing their full expertise, marketing power and superior IDO infrastructure to the Ethereum blockchain. ETHPad will give our team full control of cross-platform launches, enabling liquidity sniping bot protection, our cross-chain bridge and proven staking systems Inspired by EIP-1559, ETHPad will have several deflationary triggers tied to selling, staking and IDO participation. Officiële website: https://Ethpad.network

ETHPad (ETHPAD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ETHPad (ETHPAD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 193.77K $ 193.77K $ 193.77K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 137.00M $ 137.00M $ 137.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Hoogste ooit: $ 0.194687 $ 0.194687 $ 0.194687 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00141435 $ 0.00141435 $ 0.00141435 Meer informatie over ETHPad (ETHPAD) prijs

ETHPad (ETHPAD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ETHPad (ETHPAD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ETHPAD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ETHPAD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ETHPAD begrijpt, kun je de live prijs van ETHPAD token verkennen!

