EONIC (EONIC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00025514 24u hoog $ 0.00026756 Hoogste prijs ooit $ 0.00042902 Laagste prijs $ 0.00009587 Prijswijziging (1u) +0.46% Prijswijziging (1D) +1.53% Prijswijziging (7D) -3.85%

EONIC (EONIC) real-time prijs is $0.00025944. De afgelopen 24 uur werd er EONIC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00025514 en een hoogtepunt van $ 0.00026756, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EONIC hoogste prijs aller tijden is $ 0.00042902, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00009587 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EONIC met +0.46% veranderd in het afgelopen uur, +1.53% in de afgelopen 24 uur en -3.85% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

EONIC (EONIC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 249.88K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 249.88K Circulerende voorraad 963.15M Totale voorraad 963,149,182.007996

De huidige marktkapitalisatie van EONIC is $ 249.88K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EONIC is 963.15M, met een totale voorraad van 963149182.007996. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 249.88K.