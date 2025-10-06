De live EONIC prijs vandaag is 0.00025944 USD. Volg realtime EONIC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de EONIC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live EONIC prijs vandaag is 0.00025944 USD. Volg realtime EONIC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de EONIC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over EONIC

EONIC Prijsinformatie

EONIC officiële website

EONIC tokenomie

EONIC Prijsvoorspelling

EONIC Prijs (EONIC)

1 EONIC naar USD live prijs:

$0.00025944
+1.50%1D
USD
EONIC (EONIC) live prijsgrafiek
EONIC (EONIC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00025514
24u laag
$ 0.00026756
24u hoog

$ 0.00025514
$ 0.00026756
$ 0.00042902
$ 0.00009587
+0.46%

+1.53%

-3.85%

-3.85%

EONIC (EONIC) real-time prijs is $0.00025944. De afgelopen 24 uur werd er EONIC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00025514 en een hoogtepunt van $ 0.00026756, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EONIC hoogste prijs aller tijden is $ 0.00042902, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00009587 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EONIC met +0.46% veranderd in het afgelopen uur, +1.53% in de afgelopen 24 uur en -3.85% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

EONIC (EONIC) Marktinformatie

$ 249.88K
--
$ 249.88K
963.15M
963,149,182.007996
De huidige marktkapitalisatie van EONIC is $ 249.88K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EONIC is 963.15M, met een totale voorraad van 963149182.007996. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 249.88K.

EONIC (EONIC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van EONIC naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van EONIC naar USD $ -0.0000408395.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van EONIC naar USD $ +0.0003895830.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van EONIC naar USD $ +0.00012976532822811353.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+1.53%
30 dagen$ -0.0000408395-15.74%
60 dagen$ +0.0003895830+150.16%
90 dagen$ +0.00012976532822811353+100.07%

Wat is EONIC (EONIC)?

UNLOCK THE FUTURE OF FINANCE WITH EONIC EONIC is RWA (Real World Asset) tied to a next-gen cryptocurrency powering a decentralized future. Built on Solana for speed, security, and scalability, EONIC fuels real-world utility, seamless Web integration, and community-driven growth. Join the evolution of digital finance where innovation meets lasting impact, and we're empowering people globally. Tap into a seamless and secure ecosystem designed for both beginners and seasoned traders of all experience levels. Navigate the dynamic world of crypto with your "Big Bro Nico" Aka. E-Nico, an advanced Al super intelligence trained to help you become the very best version of you.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

EONIC (EONIC) hulpbron

Officiële website

EONIC Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal EONIC (EONIC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je EONIC (EONIC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor EONIC te bekijken.

Bekijk nu de EONIC prijsvoorspelling !

EONIC naar lokale valuta's

EONIC (EONIC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van EONIC (EONIC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van EONIC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over EONIC (EONIC)

Hoeveel is EONIC (EONIC) vandaag waard?
De live EONIC prijs in USD is 0.00025944 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige EONIC naar USD prijs?
De huidige prijs van EONIC naar USD is $ 0.00025944. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van EONIC?
De marktkapitalisatie van EONIC is $ 249.88K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van EONIC?
De circulerende voorraad van EONIC is 963.15M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van EONIC?
EONIC bereikte een ATH-prijs van 0.00042902 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van EONIC?
EONIC zag een ATL-prijs van 0.00009587 USD.
Wat is het handelsvolume van EONIC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van EONIC is -- USD.
Zal EONIC dit jaar hoger gaan?
EONIC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de EONIC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
