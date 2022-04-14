Element 280 (ELMNT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Element 280 (ELMNT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Element 280 (ELMNT) Informatie Element 280 (AKA E280) is an NFT collection and token aimed to be a one stop shop for Titanx users. Not sure which projects to participate in? Don't have time to read every single whitepaper? Press the easy button! By holding the ELMNT token or NFT, it is like owning a piece of every project in the ecosystem. Element 280 (ELMNT) is an erc20 token bonded with all of the Titanx ecosystem tokens through LP's. ELMNT/DRAGONX, ELMNT/HLX, ELMNT/HYPER, etc. By being bonded with all of the ecosystem, the market value of ELMT is a leverage play of all ecosystem tokens combined (including TITANX itself). Officiële website: https://element280.win/ Whitepaper: https://docs.helios-hlx.win/element280

Element 280 (ELMNT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Element 280 (ELMNT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 103.53K $ 103.53K $ 103.53K Totale voorraad: $ 3.31T $ 3.31T $ 3.31T Circulerende voorraad: $ 3.31T $ 3.31T $ 3.31T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 103.53K $ 103.53K $ 103.53K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Element 280 (ELMNT) prijs

Element 280 (ELMNT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Element 280 (ELMNT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ELMNT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ELMNT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ELMNT begrijpt, kun je de live prijs van ELMNT token verkennen!

