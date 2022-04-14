E4C (E4C) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in E4C (E4C), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

E4C (E4C) Informatie E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio's marquee title that aims to bring 100M users into web3. Highlights: E4C: Ludus is a beacon of Sui's gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui's first major game token launch with the entire protocol's support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms Officiële website: https://www.ambrus.studio/ Whitepaper: https://whitepaper.ambrus.studio/

E4C (E4C) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor E4C (E4C), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 470.26K $ 470.26K $ 470.26K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 128.91M $ 128.91M $ 128.91M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.65M $ 3.65M $ 3.65M Hoogste ooit: $ 0.137584 $ 0.137584 $ 0.137584 Laagste ooit: $ 0.00344902 $ 0.00344902 $ 0.00344902 Huidige prijs: $ 0.00363768 $ 0.00363768 $ 0.00363768 Meer informatie over E4C (E4C) prijs

E4C (E4C) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van E4C (E4C) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal E4C tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel E4C tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van E4C begrijpt, kun je de live prijs van E4C token verkennen!

Prijsvoorspelling van E4C Wil je weten waar je E4C naartoe gaat? Onze E4C prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van E4C token!

