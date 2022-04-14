E4C (E4C) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in E4C (E4C), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
E4C (E4C) Informatie

E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio’s marquee title that aims to bring 100M users into web3.

Highlights:

E4C: Ludus is a beacon of Sui’s gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui’s first major game token launch with the entire protocol’s support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms

Officiële website:
https://www.ambrus.studio/
Whitepaper:
https://whitepaper.ambrus.studio/

E4C (E4C) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor E4C (E4C), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 470.26K
Totale voorraad:
$ 1.00B
Circulerende voorraad:
$ 128.91M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 3.65M
Hoogste ooit:
$ 0.137584
Laagste ooit:
$ 0.00344902
Huidige prijs:
$ 0.00363768
E4C (E4C) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van E4C (E4C) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal E4C tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel E4C tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van E4C begrijpt, kun je de live prijs van E4C token verkennen!

Prijsvoorspelling van E4C

Wil je weten waar je E4C naartoe gaat? Onze E4C prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

